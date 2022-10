Polémiques inter-idéologiques : « dîtes-le avec des goûts et des couleurs ! »

Gauche-centre-droite et extrêmes idoines (y compris extrême-centre : ça existe, allez le taper sous un moteur de recherche, vous verrez c'est édifiant)... tout cela nous dit quelque chose, mais ça nous ennuie. Nous aurions dû en sortir avec la première macronie, la Nupes nous en ressert une mauvaise platée d'opportunistes pour lutter contre la zemmourisation des esprits (toutes tendances confondues, financées allègrement par à-qui-profite-les-crimes). Ce faisant et depuis un moment, tous les partis & mouvances politiques se font conseiller par des McKinsey ou assimilés, depuis des lustres au moins depuis les réseaux sociaux, tandis que les profiteurs profitent as usual en précarisant le monde (on appelle ça Great Reset au G20). Mais pas besoin d'avoir fait l'ISP (le remake de l'ENA) pour deviner notre cirque. À lire aussi : La notion « gauche/droite » doit être remplacée par le schéma « post-occidental/pro-occidental »

Généralités schématiques



Le triangle mauve, c'est la pyramide sociale (élancée parce que tout se précarise). Le V multicolore qui l'enveloppe, ce sont des dispositions socio-économiques (dont les couleurs rappellent le souvenir de la partition gauche-centre-droite et extrêmes idoines). Et puis il y a le marron, symbole de la terre et même de souterrains en profondeur (tandis que le bleu ciel, bah c'est le ciel, coupé par une bande atmosphérique). Mais que ce soit le triangle, le V ou la bande, c'est encore plein de couleurs qui rappellent le souvenir de la partition gauche-centre-droite (avec extrêmes idoines). Et puis enfin il y a les mots, les notions, qui balancées ainsi sans commentaire questionnent voire choquent (cet article va clarifier les choses).



Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un schéma statique, contrairement aux sauces qu'on continue de nous servir (par exemple, avec le demi-cercle de l'Assemblée Nationale). Ici, la même personne peut occuper différentes positions, selon les rôles qu'elle adopte et les perspectives dans lesquelles elle se place... tout en ignorant largement elle-même qu'elle se positionne çà et là, selon, en pensant qu'elle reste dans la même position parfois... voire en ignorant régulièrement quelle position elle occupe ou préférant se voiler la face. En fait, c'est ce qu'un grand philosophe contemporain nomma fausse conscience, mais je n'en dirai pas plus parce que tout de suite certains vont avoir des préjugés (les connaisseurs reconnaîtront, et les curieux se renseigneront plus ou moins sauvagement). Qu'on apprécie ou pas la notion à cause de son auteur, sa puissance explicative est motrice.



Mais bien que le schéma, comme tout document, a intuitivement tendance à se lire de haut au bas, je vais le commenter de bas en haut (parce que comme je l'ai dit, il y a des souterrains en bas, la terre, l'atmosphère et le ciel... or un arbre n'étire pas ses ramures sans racines : toi aussi tu aimes ma poésie figurative ? parce que ce n'est pas fini). À noter que je souligne toutes les notions, à chaque fois qu'elles font référence au schéma.



Les positions communautaires



Tout en bas, dans les entrailles de la terre (en enfer pour les plus effarés) il y a les positions communautaires . Ce sont les positions de ceux que la macronie a récemment nommé les séparatistes : les groupuscules d'action paramilitaires (dont on entend parfois parler mais qu'on cherche toujours, en dehors des terroristes fameux), les genres de milices (qu'on connaît sous les noms de red-skins/heads et black blocks-/fachos mais qui ne font parler d'eux qu'à l'occasion des manifs ou de leurs rares incartades... et qui en fait font plus souvent parler d'eux en forme d'émeutiers contre un commissariat ou de guerres de gangs exotiques), mais aussi fondamentalistes religieux, surtout exotiques. C'est bien pour cela qu'on peut chercher longtemps encore de "l'extrême-droite" là dedans : c'est une qualification hors d'âge, qui n'est plus employée que par de faux conscients (ou des pseudo-experts en tout & rien, médiatisés, escomptant encore capitaliser idéologiquement sur l'ancienne partition).



Mais soyons sérieux : les positions communautaires sont radicielles pour toutes les autres positions . C'est-à-dire que toutes les positions , quand on creuse leur fonctionnement en dynamique des groupes et autres sociologies (institutionnelle, sociale, organisationnelle, etc.)... toutes les positions , forment des communautés plus ou moins soudées. Plus une communauté nous gêne perspectivement par sa soudure, plus on la critiquera pour fermée. Mais il existe bien des soudures sectaires, quoi que la notion de secte puisse aussi servir d'insulte. Au sommet de la pyramide sociale (triangle mauve) c'est pareil, ça communautarise voire sectarise. Dans les entreprises c'est pareil (on appelle ça gentiment culture d'entreprise) et les grandes firmes sont à ce titre édifiante (la famille sociétaire...) de sorte que les exclus disent mafia, quelle que soit leurs différences et leurs différends positionnels.



Les positions amicales



C'est peut-être la position la plus choquante pour tout le monde. On a effectivement envie de la contester, en disant que l'amitié traverse toutes les positions. Eh bien c'est vrai, mais c'est le même cirque qu'avec la formation communautaire : ça soude, c'est un terreau plus ou moins radiciel, et je dirai même tout un tas de champs telluriques par poésie, mais restreints par rapport aux communautés . Déjà, pour commencer, les amis les plus intenses (quand on est restés amis ) sont ceux d'enfance, d'adolescence voire jeune adulte. Quelles que soient les positions par ailleurs, une fois adulte, et même si ça éloigne voire sépare, il reste quelque chose. De plus, adulte toujours, les amis que l'on se fait (et je parle de ceux qu'on ne compte que sur les doigts d'une main mutilée, entérinés selon certaines études après sept ans de fréquentation...) eh bien le peu d' amis que l'on se fait, constituent avec nous un réseau, une trame, un tissu caché. Un terreau spécial. Une trame profonde.



Généralement, les amis que l'on s'est fait adulte, partagent d'autres positions avec nous. Ce n'est pas parce que les communautés sont plus profondes qu'elles sont plus amicales , parce que les communautés sont aussi plus sujettes aux tremblements de terre (les tiraillements de groupe) et aux effusions de magma (les éclatements de groupe) voire aux enfers (les sectes). Néanmoins, des amis communautaires sont certainement les personnes les plus loyales au monde : les révolutionnaires en rêvent souvent, par exemple, et quand ils atteignent un tel degré de loyauté les ingrédients sont là pour constituer une avant-garde de parti, ou bien un groupe d'action terroriste de type les Justes - la pièce de Albert Camus. Au final, ça pourrait effectivement animer une révolution, qui sait, avant de se faire tacler par l'éternel opportunisme.



Les positions populistes



Les populistes sont relativement amicaux et se disent une famille , tout en effarant le chaland qui les prend pour une communauté constituée alors que pas du tout, mais néanmoins il y a la solidarité populaire, dont s'inspirent les sociétaux prétendument "engagés", "concernés", et/ou évidemment précarisés (c'est la raison pour laquelle il y a du rose sociétal sur le schéma, à hauteur des familiaux , parce que les populistes ont des racines facilement arrachables, mais qu'ils ont bien un certain terreau idéal ; c'est comme comme ça que le gouvernement brise le mouvement des Gilets Jaunes en faisant des aumônes de 100€ çà et là, et diverses tendances plus ou moins concertées épuisent communicationnellement le mouvement ("acte II du gouvernement", "gilets verts", "foulards rouges", "Jack'n Jones", etc.). Ciao giletchos !... sans parler de tous les opportunistes communs parmi les populistes , qui savent tirer profit de la situation en obtenant un quart d'heure de gloire, voire en y trouvant leur filon.



La vérité, c'est qu'absolument toutes les positions commencent avec des enthousiasmes populistes . Du moins désire-t-on tous, au fond de soi, trouver une telle solidarité entre les personnes, dès que l'on se prête à rêver d'un monde meilleur... y compris parmi les professionnalistes et les sociétaires !... tandis que les sociétaux sont dans une telle fausse conscience, par copinages relatifs. C'est comme ça que les drames familiaux ont lieu, mais les communautaires n'en sont pas dupes : ils savent que toute communauté est tiraillée et risque d'éclater, c'est pour ça qu'ils font avec les opportunistes en leur sein. "C'est comme ça", et puis d'ailleurs la communauté est une opportunité bien comprise pour tous les communautaires, quand ils ne sont pas dupes de leur communauté (faux conscients).



Les positions familiales



Les familiaux , contrairement à ce que j'ai déjà pu dire, sont des personnes qui se disent rarement "en famille". Par contre, ils auront tendance à sermonner que le linge sale se lave en famille en cas d'esclandre, ou bien à dire fonctionner en famille avec les nouveaux venus, les impétrants en général, et surtout les opportunistes. Car en effet, les familiaux veillent au grain, que des opportunistes ne les sabordent pas. Ils ont un sens de la famille qui se traduit concrètement, sans avoir besoin d'en faire des caisses. Leur opportunité, c'est la famille, point.



Le plus drôle, c'est que les sociétaux ont tendance à juger les familiaux de droite quand ils sont faux conscients, alors qu'ils savent très bien fonctionner en famille, quoi qu'ils le dénient et prennent avec la notion de famille des "mesures d'hygiène" et autre "distanciation sociale". Sauf les sociétaux précarisés, vivant au niveau des familiaux . Ces sociétaux -là ont "un côté populiste" pour les autres sociétaux ... Allez, je vais sacrifier à l'ancien monde, en disant que c'est la gauche caviar et la gauche ouvrière. Ou bien la gauche Rotary Club et la gauche d'assistants sociaux (d'assistanat, selon les positions professionnalistes , sociétaires , et même parfois sociétales ...).



M'enfin bon : les familiaux savent très bien où sont leurs comptes et ressemblent par cela aux professionnalistes et aux sociétaires , l'affection en plus ( pros et sociétaires qui les amalgament évidemment aux populistes avec les sociétaux , quant à eux). Les familiaux regroupent certainement nombre de PME et autres caractères entreprenants et intrépides, prêts à en découdre pour "la famille" (consanguine ou non) jusque dans les grandes firmes, etc. Les familiaux , en fait, représentent le contingent de tous les caractères ayant les pieds sur terre, et permettant à toutes les positions de se stabiliser même quand elles sont dans leurs fausses consciences (je l'ai dit pour les sociétaux ) mais néanmoins les familiaux se font régulièrement avoir par les opportunistes.



Les positions professionnalistes



Justement les professionnalistes regroupent pas mal d'opportunistes, parce que c'est le principe des marchés de saisir les opportunités. Mais les marchés ont déjà quitté terre, et constituent l'atmosphère dans laquelle nous baignons socio-économiquement (donc médiatiquement, et d'ailleurs les médias font tout pour avoir l'air pros , pas seulement dans C dans l'air, les Informés ni l'Heure des pros... même le divertissement Naggy-Courbet-Hanouna-Féraud en est de ses costards cols roulés). Et évidemment, la macronie se vend pour "professionnaliste" depuis la start-up nation, tandis que les sociétaires ont la fausse conscience de s'en croire, et que les sociétaux en ont récupéré le fonctionnement (ce sont les bobos, les hipsters, les métrosexuels, les gentrifiés, tous ceux qui se pensent "progressistes" d'ailleurs, comme dans une récente pub Promod faisant profit de militance, etc.).



Du coup, c'est à cause du professionnalisme que depuis des décennies au XXème siècle, on ne tient pas compte des alertes quant aux ressources naturelles de la Terre (mais c'est toujours le professionnalisme , qui récupère cela dans la comm' d'État et de firmes, pour y mettre tout le monde en le précarisant) : enfin ce n'est pas comme s'il avait vraiment le choix. Les sociétaux se laissent largement berner par les professionnalistes , quand ces sociétaux sont faux conscients, sauf quand ils tirent vers les familiaux et le populisme (mais alors on ne les écoute plus) tandis que les sociétaires s'en extasient puisque ça continue de faire des dividendes fort opportunément.



Les positions sociétales et les sociétaires



"L'écologie, parlons-en !" puisque nous avons maintenant acquis "la dignité professionnelle" que tout le monde se donne pour faire BCBG, à l'heure de "Manu-viens-là-que-je-te-claque, hu-hu-hu !" Car oui, il y a de la juvénilité dans ces positions-là : tout comme les sociétaires , les sociétaux se tapissent dans les plis et les rets de la modernité contemporaine. Ils en récoltent les fruits opportunément, plutôt opportunistes voire très opportunistes dans leurs démarches, sauf que chez eux ça s'appelle "être malin, être heureux". Et d'ailleurs, c'est incroyable comme les professionnalistes et les familiaux les regardent respectivement avec fiel et envie (question de rentabilité) tandis que les populistes s'en attristent dramatiquement et que les amicaux s'en réjouissent s'ils en profitent.



Les communautaires , on l'a déjà dit, tolèrent le phénomène pour inévitable, et d'ailleurs il existe des communautés d'opportunistes, surtout parmi les sociétaires puisqu'ils ont leurs consortiums et symposiums... ainsi que leurs compendiums et même leurs pandémoniums, du moins selon les positions familiales et populistes , mais c'est certain qu'il y en a au sein de la position professionnaliste quant aux compendiums (les professionnalistes sont à ce titre dans une parfaite fausse conscience). On y trouve des universitaires, des G20, des pseudo-experts en tout & rien médiatisés, et ainsi de suite. En tout cas toute une upper class qui se sent parfaitement légitime dans sa démarche de profit et d'exploitation. Dans ses moments communautaires , certes, elle admet que de tous temps il y a eu une pyramide sociale, avant de se tourner vers le monde en lui disant de tenter sa chance et de faire des efforts, tout en se rassurant d'employer pas mal de monde, à contribuer ainsi à lui "ruisseler" dessus (certains disent "être premiers de cordée", d'autres "pisser dessus", selon). (Les positions et leurs fausses consciences, c'est comme les goûts et les couleurs : tout le monde a les siens arbitrairement, mais ça passe pour frivole, et pourtant c'est réel dans l'absolu, quoi que perspectif.)



Enfin, à la différence des sociétaires , les sociétaux développent tout un tas de tendances, telles que le veganisme, l'animalisme voire l'antispécisme (et ainsi de suite, mais ce qui est sûr c'est qu'ils sont les capitaines de toutes les "bonnes causes", à commencer par celles devenues néo-traditionnelles, telles que l'antiracisme, l'antisexisme et l'antigenrisme) mais comme les sociétaux (et les familiaux dont on a dit qu'ils ont des dynamiques) ils entreprennent à prétentions alternatives et constituent des "tiers lieux", à vocation bénéficiaire (en quoi ils sont professionnalistes ). Les sociétaux du bas , niveau vraiment familial quasi- populiste , sont désespérés par la fausse conscience des sociétaux du haut à ce niveau, qui d'ailleurs ont une créativité dont les sociétaires tirent profit communicationnellement au moins (or ce sont souvent les mêmes "créatifs culturels"). Reste que les sociétaux donnent le ton pour toutes les autres positions . (M'enfin, si on dit "créatifs culturels", ça reste quand même juste "socioculturels", et c'est bien leur point commun avec les sociétaux du bas, eux qui se veulent si "créatifs" avec la jeunesse, mais qui font surtout leur événementiel, leur informationnel et "leur cirque" - cirque négatif selon bien des positions , mais que les sociétaux reprennent farouchement à leur compte pour positif). C'est "la tyrannie du bien-être".