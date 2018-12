Pourquoi appeler la rue au dialogue est une escroquerie ?

connaissant assez bien ce monde ultra-libéral mis en place depuis : Margaret Thatcher et Ronald Reagan, composé en grande majorité de pervers narcissique qui n’en ont rien à cirer et prennent même un plaisir plus ou moins inconscient de pousser la planète à sa fin, il reste un seul contre -pouvoir qu’il détestent : montrer que les autres ne sont plus dupes de la manoeuvre. ILS DETESTENT et se sentent alors acculés quand on lève le voile. C’est la force des gilets jaunes : ils commencent à comprendre qu’ils ont été dupés.. Pour certains face à la déception, ce sera un déferlement de haine, d’autres observent sans illusion. Mais sachez aussi, pour donner une note un peu plus positive. entre eux les P.N. se détestent aussi et alors, comme un ordinateur qui s’auto-détruit, ils finissent par s’entre-déchirer n’ayant plus personnes à rouler dans la farine. C’EST LE POUVOIR Qui reste au peuple : la prise de conscience....Maintenant, ce petit jeu, c’est fini....