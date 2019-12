Pourquoi mourir au Mali ?

aucune guerre n’est aussi pure que vous le décrivez

et vous ne devriez pas présumer des motivations de personnes que vous ne connaissez même pas . On peut risquer sa vie pour les plus mauvaises raisons du monde, les plus insignifiantes et c’est monnaie courante

mais ca plairait surement a beaucoup de ceux qui se sont engagés là bas, de se dire que c’est pour une cause bien claire et juste et tout