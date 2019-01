Prélèvement à la source : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Tiens, l’auteur aurait-il un éclair de lucidité ?

L’impôt à la source est encore une arnaque à la Micron.Vous avancez de l’argent non touché à l’état. Normal, il est en faillite et les élus ne peuvent plus se gaver. Alors ils empruntent aux Français pour continuer à vivre sur leur piédestal.

La seconde étape sera sûrement la suppression des parts et du quotient familial.

Encore une arnaque : le taux de prélèvement est celui calculé sur 2017 alors que beaucoup devraient payer moins d’impôts en 2018 vu l’augmentation de 25% de la CSG non imposable en 2018. On avance donc de l’argent à l’état.

Pour ceux qui se marient en cours d’année ou ceux qui ont un enfant, il faudra aller réclamer au centre des impôts quand il est ouvert.



Je suis content pour les soldes du mois de janvier qui vont se ramasser vu que le compte en banque a baissé ce mois-ci. Mais ce sera la faute aux gilets jaunes.

Pour ceux qui ne connaissent rien au calcul de l’impôt et qui croit encore que lorsque l’on change de tranches, on paie plus d’impôts alors que l’IR est progressif, il ne verront que dalle vu que on ne reçoit aucun papier des caisses de retraite qui vous donne le décompte exacte ou le montant imposable. Les seules infos disponibles sont le montant imposable en début d’année. Et même parfois calculé de décembre à décembre mais ce n’est pas indiqué.

L’abattement des 10% des frais professionnels sera noyé dans toute cette usine à gaz et on n’y verra que du feu.

Pour finir, ce sera comme la CSG que l’on prélèvera sur les salaires et pensions chaque mois, indépendamment de votre situation de famille et du montant de vos revenus.



La meilleure chantée par tous les merdias : 2018 année blanche mais qui va servir au réajustement de l’impôt payé en 2019. Encore un mensonge éhonté. Naturellement on ne peut réajuster l’impôt sur des revenus virtuels