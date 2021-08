Proposition pour une amélioration du processus référendaire

Postulat : la Démocratie est en perpétuelle invention, en perpétuel mouvement, presque une utopie qui, comme l'horizon, recule plus on s'en approche.

La proposition de cette tentative d'article : RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne) avec, au préalable, un avis récapitulatif citoyen qui ne tranche pas mais liste, sur une brochure distribuée à tous, « les tenants et les aboutissants », pour le dire à gros trait, les + et les -

Ce RIC avec « résumé informatif citoyen » distribué avant ledit Référendum existe dans un des états des États-Unis.

Idée et information, peut-être approximative et déformée, piquée à Loïc Blondiaux, le citer est comme un nain qui pérore et déblatère, perché sur les épaules d'un géant... de la flagornerie atténuera peut-être sa gêne ou sa désapprobation d'être ainsi cité, à la sauvage.

Bref, RIC avec « résumé informatif citoyen » distribué au préalable, comme toute 'propagande électorale', c'est l'expression officielle.

Ceci pour atténuer les préjugés sur l'inaptitude supposée du peuple, préjugés que j'avais... « si c'est pour entériner les préjugés ambiants » laisse tomber, un RIC sous la houlette de bfmcnewslciORTF2021&Co... »

Donc, des citoyens et citoyens (un panel représentatif tiré au sort) sous l'égide, modus operandi et modus vivendi de la CNDP... voyez au passage les latinismes, je me mouche pas du coude, sont envoyés en éclaireurs par le reste de la société (« se forger un avis éclairé »).

Au passage, réfléchir sur la forgerie et sur l'éclairage de cette expression m'a toujours paru fertile... après... jauger ce qu'il en pousse... les dés sont jetés... alea jacta est.. Corinne Lepage, dans une vidéo d'un colloque sur la démocratie participative il y a une petite dizaine d'années, je crois, avait dit 'à brûle pourpoint' : « un avis éclairé pose la question de l'éclairage »... courts rires de surprise des autres intervenants, mais ce fut... lumineux.

Bref, les 4 RIC (Révocatoire, abrogatif, constituant, législatif, de mémoire et sauf erreur) proposés par la France Insoumise lors de sa niche parlementaire de février 2019 (entre 'propagande électorale' et 'niche parlementaire', autant d'expressions et mots semi-officiels bienveillants destinées à séduire et à crédibiliser la politique sans doute) furent un festival d'arguties dilatoires et fallacieuses, « pas maintenant, pas comme ça, et surtout, (non-dit) pas venant de vous » donc oui, oui bien-sûr, assurément mais NON.

Un RIC avec notice informative citoyenne, donc, distribuée au préalable enlèverait un peu plus la chaise derrière ceux qui jugent le peuple inapte, certains députés aussi peut-être, car un tel truc rognerait sur leur prérogative, leur pré carré, voire leur raison d'être pensent-ils, l'ombre d'un hara-kiri institutionnel. Ce qui est faux, ce serait complémentaire, les craintes, peurs et préjugés sont humains..

L'acuité, la qualité, la pertinence des référendums est presque toute entière dans la structure du processus en amont, dans les débats nécessaires, leurs éclairages et médiatisations.

L'idée principale, la proposition est écrite ci-dessus, maintenant une divagation d'un dilettante de canapé, avec ponctuation approximative, vous verrez :

Si l'un des enjeux de la démocratie, du débat public est l'inclusion du plus grand nombre possible, d'aller chercher ceux qui s'auto-excluent du périmètre, qui ne prennent pas ou plus la parole, alors : mettre à disposition la possibilité de captations écrites ou sonores des avis citoyens sur le sujet de la proposition de loi.

« livre d'or » mais appeler ça plutôt un truc comme « livre ouvert » pour qui veut donner son avis, 4 lignes maximum.

Et, par ailleurs, micros-trottoirs.

Rameuter les timides, les dégoûtés, les abstentionnistes intransigeants...

Il y aurait 10 ou 20% de hors-sujet... et bien, c'est pas grave, c'est même positif, ne pas les expurger, ça désofficialise le sujet.

Tout comme il y a des photomatons, des sonomatons, un peu à l'abri des oreilles.

Messages audios de 10 à 30 secondes.

L'audio compilé jusque-là est diffusé en lecture aléatoire puis à quelques mètres, parallèlement, mettre une possibilité de captation sonore pour qui veut, tout comme il y a des photomatons, des sonomatons, un peu à l'abri des oreilles.

REC Retranscriptions audios d'Éclairages Citoyens

Il y a un risque 'déceptif', mot à la mode, si ça reste « lettre morte », expression dépassée, le sentiment d'avoir « pissé dans un violon », intemporel, peut entraîner un déclin et désintérêt mortifère des initiatives citoyennes suivantes.

Risque atténué, sachant que la proposition de loi serait de toutes façons, à la fin du processus,...« in fine », débattue au parlement et, en plus, il est à parier qu'un député ou qu'une députée appuie son propos en citant les dires d'un citoyen...

Pour la frange qui, de toute façon, irait voter, des réunions publiques, des échanges, le mot « débat » intimide, dans des salles communales prêtées pour l'occasion, en sachant, du coin de l’œil, le risque que ce soit accaparé, voire phagocyté par les « professionnels de la participation », de bonne foi pourtant, mais baste, s'il y a d'autres sons de cloches que ceux de bfmcnewslciortf2021, et si ça participe à la médiatisation du truc, ce n'est pas négatif.

Les connaissances et retours d'expériences de l'Institut de la Concertation et de la participation citoyenne seraient précieuses... comme un fainéant, je ne suis pas (encore) allé farfouiller des infos sur leur site.

Il y a des enjeux plus prégnants en matière démocratique, par exemple, le retour, en acte, du suffrage censitaire qui n'est, apparemment, pas pour déplaire à certaines orientations politiques (si les pauvres votaient, ce serait la porte ouvert à toutes les fenêtres), une sorte de grève civique, une colère froide..quand la mer citoyenne se retire, ce n'est pas un signe annonciateur fertile, à court et moyen terme...

Reste de nombreuses questions, entre autres : faut-il filmer les échanges préparatoires entre citoyens des fiches récapitulatives (enregistrer le sonore oui mais l'image) ? Quel nom donner à ce processus référendaire ? notice informative citoyenne, avis récapitulatif citoyen, résumé informatif citoyen, éclairage citoyen ? la durée du processus, le nombre possible par mandat (à vue de nez, c'est dire, j'dirais 2, créer la routine Et le manque, l'attente), autre... les questions ouvrent la porte à d'autres questions...

notes :

« la Démocratie : esquisse d'une théorie générale »

https://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/course-2012-01-11-10h00.htm

ses présentations sont formidables pour quiconque a du temps d'oreille de disponible

la glorieuse CNDP

https://www.debatpublic.fr/

Institut de la Concertation et de la participation citoyenne

https://i-cpc.org/