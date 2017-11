Quand la solidarité va de pair

À deux, c’est toujours mieux

Avec cet ami, il ne faut pas s’attendre au convenu, au banal ou à la rengaine. Il est toujours disposé à mettre en œuvre des actions pour briser l’indifférence d’une société qu’il juge inhospitalière aux plus démunis, impitoyable pour ceux qui restent sur le bord du chemin. Je ne sais s’il est ici le catalyseur de l’initiative, son maître d’œuvre ou simplement un des acteurs mais par contre, il ne fait aucune doute que cette action mérite d’être connue, reprise éventuellement par d’autres qui se trouvent en situation d’isolement pour combattre l’arbitraire, l’injustice et l’iniquité ou bien qui sont au chevet des exclus de la galette. Alors quand il m’a demandé de faire état de cette histoire, je n’ai pas hésité une seconde.

C’est à ce titre qu’il me semble utile d’évoquer ici une action commune, un jumelage en somme de deux associations de terrain qui ont marié leurs synergies pour se montrer plus efficaces dans leurs domaines respectifs. À première vue, créer un blog commun pour deux organismes distincts n’a rien de révolutionnaire et pourtant ce serait une première. La frilosité en ce mystérieux domaine de la communication est la reine du jeu, chacun, habituellement craignant pour ses éventuelles subventions, défend son pré carré et en oublie l'essentiel.

Quel est donc le sujet de ce mariage de raison ? L’AFL-DAL 77 souffle sa première bougie. Deux associations de solidarité, l’une familiale, Familles laïques de Melun, et l’autre intervenant dans le domaine du droit au logement, le DAL 77 ont ouvert un blog associatif commun et mis en place des permanences communes. Ces deux associations ont conservé leur propre mode de fonctionnement associatif distinct mais agissent ENSEMBLE.

De cette situation unique en France, les deux partenaires tirent des avantages certains tout en bénéficiant de résultats tangibles qui les encouragent à poursuivre et amplifier l’expérience. En premier lieu, la fameuse synergie, vocable qu’aiment à employer nos chers technocrates leur permet de profiter d’informations provenant des deux réseaux, de se montrer plus respectifs dans l'imbroglio des textes relatifs au social. De plus, les familles concernées profitent de deux compétences complémentaires : le droit au logement et la consommation et peuvent ainsi rendre plus efficaces leurs démarches.

Un an plus tard, le blog a reçu plus de mille visiteurs, cela peut paraître bien peu si on oublie que ce sont mille familles en situation de détresse qui sont venues quérir là une information précieuse, un renseignement indispensable, un secours. L’objectif est atteint d’autant plus que la zone d’influence est limitée. L’envie désormais de nos jeunes mariés est que leur initiative trouve écho parmi d’autres pour que se généralise ce type de démarche.

N’hésitez pas à vous connecter à leur blog, c’est non seulement gratuit mais c’est encore une belle manière de leur tendre la main. Vous serez ainsi abonnés et vous recevrez la lettre d’information qui vous signalera la publication d’un nouvel article. Les acteurs sociaux, les bénévoles dans ce domaine profiteraient ainsi d’un éventail plus large d’information.

Pour mieux connaître l’AFL de Melun et le DAL 77, voici leurs cartes de visite : L'AFL de Melun est une association familiale laïque qui lie le combat social et le combat laïque. L'Association Familiale propose différents services aux familles : Cours de Français Langue Étrangère , info-dettes et surendettement.

Le DAL 77 défend le droit au logement : lutte contre l’insalubrité, contre les expulsions etc.. Les deux associations assurent une permanence commune tous les mardis de 14 H 15 à 17 H au 6 square Blaise Pascal 77000 Melun (quartier Montaigu)

Leur blog commun se trouve ici : http://aflmelundal77.over-blog.com

Fraternellement leur.