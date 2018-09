Réforme des retraites : l’inquiétante interview de Monsieur Delevoye donnée à Ouest France

@JL

Mais oui c’est clientéliste. Selon la caisse un euro cotisé n’est pas le même..





Mais oui c’est injuste et inique. Selon la génération, certain partent à 60 ans en cotisant moins et demandent aux générations suivantes de payer plus et cotiser plus....





La répartition plus du « marché » que la capitalisation, et s’ajoute en plus la dépendance aux promesse et aléas politiques.

La retraite par capitalisation est contractuelle. C’est une assurance. Quel que soit le résultat du marché vous avez l’assurance contractuelle d’en avoir pour votre argent.







Les libéraux ne prônent pas un « revenu universel ». Vous confondez avec les socialistes genre « Hamon ».