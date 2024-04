Réveillez-vous les élus !

Vous êtes plus de 500 000 en France. On pourrait penser que le pays est bien administré, que chaque dépense publique est pesée au trébuchet de l’utilité et de la rigueur, et pourtant notre pays est endetté comme jamais et en déficit chronique.

Alors, que faites-vous dans vos assemblées, pensez-vous vraiment à l’avenir du pays, ou bien à autre chose, votre réélection, par exemple ? Agissez-vous en toute indépendance où êtes-vous soumis à la doxa économique qui vous demande d’investir, pour garantir l’emploi ou les bénéfices privés tout en baissant les impôts des plus riches et en augmentant les taxes pour les autres ?

Il serait temps de vous réveiller, les élus locaux en particulier, ôtez vos œillères. Vous n’êtes pas qu’une simple courroie de transmission de l’Etat qui vous maintient sous tutelle financière en modifiant périodiquement les règles de la fiscalité locale. Arrêtez de nous faire des ronds-points, des déviations et des investissements de prestige et baissez plutôt les dépenses de fonctionnement en faisant de la rénovation énergétique sur les bâtiments publics, en vous attaquant sérieusement aux fuites sur les réseaux d’eau ou bien en terminant une bonne fois pour toute la pose de la fibre optique. Et arrêtez de vous gargariser avec les polices municipales ou les pompiers qui ne sont que des dépenses de sécurité qui incombent à l’Etat et que vous acceptez, comme trop souvent, de prendre à votre charge (à la nôtre…). Rappelez-vous que vous êtes nos représentants.

Et pourquoi pas diminuer votre nombre qui tend à augmenter comme les coûts de fonctionnement induits, à chaque fois qu’il y a une réforme territoriale ? En commençant par les conseils départementaux qui sont devenus au fil du temps (avec plus de 80% de leur budget) des sous-traitants de l’Etat pour l’action sociale, les services de secours, la gestion des personnels techniques des collèges et ceux d’entretien des réseaux routiers départementaux, sans aucune marge de manœuvre. Ces compétences autrefois gérées par l’Etat (par des fonctionnaires, donc) ne nécessitent pas qu’elles le soient aujourd’hui par les élus des conseils départementaux (ils sont plus de 4000 en France…), et c’est loin, très loin, d’être gratuit…

Chacun à sa place, l’Etat responsable de la situation sociale du pays doit reprendre la compétence en matière d’action sociale et de sécurité et les autres compétences dévolues aux Régions ou au bloc communal.

Et ne me dites pas que c’est impossible… Cela a déjà été fait, avec la décentralisation, entre 1984 et 2004…