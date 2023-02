@Astrolabe

Tres cher , ce n’ est pas nous qui soutenons les nazi ukrainien ...

mais bien mozart qui as prit le nom d’ un groupe neoanazi de mercenaire US .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Mozart



Après la défaite à Marioupol, les membres restants du régiment Azov ont tenté de se regrouper et de se réorganiser à Kyiv avec un soutien extérieur. Dmytro Kukharchuk, commandant du 2e bataillon des forces spéciales d’Azov à Kyiv, recrute de nouveaux volontaires et les forme avec l’aide de la société privée américaine Mozart Group. De plus, Kukharchuk affirme que les forces restantes ont trois javelots fabriqués aux États-Unis, des missiles antichars à courte portée et des grenades propulsées par fusée, mais manquent d’équipement lourd comme l’artillerie et les chars. [85]

En mai 2022, l’Azov Kyiv TDF a été incorporé aux forces d’opérations spéciales ukrainiennes sous le nom d’Azov SSO Regiment, qui exploite également une unité à Kharkiv. [86] Son commandant, Anatoly Sidorenko était auparavant chef d’état-major du Corps civil Azov de la région de Kharkiv. [87] Le régiment Azov SSO a également annoncé un détachement similaire à Soumy, commandé par Denys Sokur. [88] Sokur dirigeait auparavant le Corps national à Sumy. [89] L’insigne d’unité spécifique du régiment Azov SSO utilise la conception d’un monument dans la base d’Urzuf du régiment de la garde nationale, trois épées d’or. [90]Certains organes de presse ont rapporté à tort que cela représentait le régiment, ou le mouvement dans son ensemble, abandonnant complètement le logo Wolfsangel, plutôt que comme le symbole spécifique d’une nouvelle unité. [91]

https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/azov-battalion

