S’en mordre les Doha…

Salutations, là où je ne vous suis pas , c’est de croire ( je peux me tromper, si oui mes excuses) que il y aurait un système qui ne serait pas issu du désir de l’ensemble des humains..

pas d’humains = pas de système

pas de naissance, pas de mort..

naître = mourir..seule certitude humaine..que nous refusons désormais bien sur..consciemment ou pas, en général c’est : pas !



or ce monde est juste la somme de ce que nous sommes devenus et voulons..

il est si laid, mauvais, vil et absurde que effectivement cette sorte de « je » essaye de dire : pas moi !!



donc tout est laid, mauvais, criminel, sans le moindre sens etc sauf bien sur MOI, multiplié par tout le monde, ceci pour des raisons que je vois clairement pour moi même, quelque chose x m’ayant montré le programme de la pensée, un programme qui ne sait plus qu’il est un programme, qui ne sait plus qu’il est uniquement valable en plus que pour ce qui est coté pratique de la survie physique, qui ne sait rien de lui sauf deux ou trois trucs de surface pour manipuler les autres, un programme inapte à la vie pour ce qu’elle est, ce qui est logique car là n’est pas sa fonction.

Je ne vois pas de grande catastrophe climatique...c’est comme les virus aucune preuve qu’il y ait une telle bébête dont le role est d’éliminer des humains , pas une seule....

ayez peur brave gens ayez peur..



par contre coté pollution air, eau, bouffe par la chimie des humains oui..

coté mental c’est pareil.



sur le pseudo sport je ne dirais rien..car je n’ai aucun intérêt dans ce genre de spectacle truqué bien sur, comme de moins en moins dans les spectacles dépendants du truand du sommet..mais c’est en soi sans intérêt pour les autres.Ça n’existe que pour conforter le combat entre tous, ça marche encore très bien.

Oublier sa vie est un métier, certes ça ne marche jamais sauf suicide, tiens justement on y courre..



Coté programme de la pensée, celui là même qui a détruit et-ou endormi nos autres capacités non analytiques qui ne créent pas de division entre humains et l’univers, ni ne comparent, ni ne créent de valeur basées sur MOI MOI MOI, ni n’élimine et bien plus encore comme un émetteur récepteur avec !! , je me demande ou pourrait être cette limite ? ;

étant donné l’ignorance quasi totale de ce programme par et pour soi même, il est devenu par choix ignorant et aveugle et ne marche plus du tout selon ce qu’il devrait accomplir.

Saisir Adam et Eve comme texte hermétique, donc sans utiliser la pensée pour saisir ce que je veux dire ici.



-(la vision est bien sur aidée par X ou Origine car sans cela rien ne se passe comme en santé ou sans la capacité du corps à se régénérer rien ne se passerait non plus, en fait nous n’existerions simplement pas)

-, la référence de tout programme donc de chaque « je » centre du monde bien sur étant .....« moi je », trou du cul 1er, ma mémoire, mes désirs-peurs etc, étant donné aussi que la pensée est à l’origine saine bien sur et ne travaillant que dans son domaine pratique,

cette pensée il y a des millénaires ne pouvait que appliquer un plan pratique x ( abris, jardin, vêtements, organisation pratique etc ) imaginé par elle que si le plan était au départ perçu objectivement viable techniquement ou au moins pouvant être essayé pour voir,

Toute personne dans les domaines manuels pratiques, applique toujours cela sinon rien ne marcherait...et encore la dégénérescence a commencé là aussi bien sur..

le gain primant sur tout le reste, le Veau D’Or..



si ce que je teste marche factuellement bien, je garde, si ça ne marche pas bien j’élimine LA TECHNIQUE...l’utilisation de ce programme pour tout crée la guerre appelée compétition, compétition qui élimine, entre tous.

c’est un choix et sûrement pas bien sur une fatalité innée, le mythe de la compétition qui serait notre nature profonde vient de là..de ce processus objectif qui élimine une technique qui ne marche pas, on fait alors pareil avec les humains, tu ne me sert pas je t’élimine..

En ce moment les truands du sommet essayent de faire cela..

détails amusant et perfide, ils sont au sommet grace à nous les non peuples, ou chacun joue à tout pour ma gueule et à chacun sa merde..donc n’avons aucune unité sur rien de bon, par contre les truands du sommet eux coopèrent sur un seul minimum : niquer les masses sans aucune unité objective naturelle sur le bon, le bien, le beau etc



nous avons perdu cette objectivité relative de la pensée ( il y a des millénaires suite à nos choix mauvais) du fait perçu et avéré en utilisant la pensée analytique là où elle n’a aucune capacité comme avec le fait absolu que naître = mourir, l’inconnu du futur , la souffrance, l’anxiété, la peur etc

Ce désastre planétaire depuis des millénaires est l’œuvre directe de la pensée et de son dysfonctionnement, issus de choix, en fait de pseudo évolution, mentalement nous avons dégénérés au point d’aller vers un suicide collectif...simple suite logique des choix de quasiment tous..

oui oui sauf moi multiplié par tous..

Rappel, ne pouvant par nature fonctionner que sur une proposition perçu comme bonne, si cette proposition de plan est perçue comme théoriquement ou factuellement mauvaise,l a pensée qui ne marche plus comme elle doit, peut décider que ce n’est pas mauvais...

et balancer des bombes h sur Hiroshima..

pas de panique notre tour vient..