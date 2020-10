Samuel Paty : faire des républicains.

@Pere Plexe---oui comme l’on dit communement « »c’est la course a l’echalote« ou »la course a celui qui sera le plus khonn« .En ce qui me concerne les rayons halal ou casher me conviennent tres bien car cela me permet de ne pas en acheter ,non parce qu’ils sont mauvais ,mais pour la façon dont sont tues les animaux.De plus je peux vous dire que vous seriez etonnes du nombre de »bons chretiens« qui vont se servir dans les boucheries »halal« , ceux la meme qui n’ont pas de mots assez durs envers ce qu’ils appellent avec mepris les »boukakes« ou les »bougnouls"