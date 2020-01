Sarah Halimi, assassinée car Juive.

La France se dirige lentement mais sûrement vers le califat islamique.

Par la pression des associations islamiques et « antiracistes », l’antisémitisme est toléré s’il est effectué au nom de l’Islam et du Prophète Mohamed.

Tous ces imams antisémites qui endoctrinent des centaines de milliers de musulmans dans les plus grandes mosquées de France ne sont pas inquiétés le moins du monde par la justice, et contribuent à créer une ambiance délétère et des tensions permanentes dans les villes de banlieues parisiennes.



« Les Juifs sont les ennemis d’Allah ! » Nous sommes certains qu’il y aura deux guerres contre les Juifs. La première aura lieu avant le retour de Jésus et la venue de l’Antéchrist. Pendant cette guerre la Mosquée Al-Aqsa sera libérée, et les Juifs seront vaincus. Le reste des Juifs ira vivre dans l’est en Isfahan.

Quand le Christ reviendra, 40 000 d’entre eux se rebelleront, portant un foulard sur leur tête. Alors l’antéchrist conquerra de nouveau Al-Sham, Jésus, Fils de Marie, prendra le dessus sur lui et le tuera. C’est la deuxième guerre. Alors les arbres et les pierres diront : "Oh serviteur d’Allah, Oh Musulman, il y a un Juif derrière moi, viens, et tue le !" sauf l’arbre de Qharqad qui est un arbre des Juifs."

Le cheikh mauritanien antisémite Muhammad Ould Dedew - invité à donner une conférence en France à Saint-Denis le 24 mai 2019, chez les Frères Musulmans (IESH)



Vous imaginez bien que si un prêtre catholique avait prêché de tels propos, cela aurait fait le tour de la planète sur TF1, BFM TV, France Télévision, Libération, Le Monde, ..condamnant l’extrême-droite catholique néo-nazie, négationniste de la Shoah rappelant les heures les plus sombres de notre Histoire !