Scandale au sein de la Cour nationale du droit d’asile : Un juge destitué pour partialité

Yves Guéchi

" Contrairement à ce que vous pensez, peu, très peu de personnes pensent comme vous ! Seul un groupe restreint, pense comme vous, groupe que vous fréquentez et qui vous laisse croire que vous être nombreux. Ouvrez-vous à d’autres horizons et écoutez, vous verrez par vous-même.

----

C’est exactement ce que demande le peuple Francais sur ce sujet

Un référendum sur cette question ,

vous etes forcément pour vu que d’apres vious , vous allez gagner haut la main car d’apres vous la majorité des Francais pensent comme vus

Donc je note pourrai compter sur vous au moment venu ?

Vous dites OUI sans reserves à cette demande



Sinon j’ai une autre question ?

Lorsque Mélenchon gourou immigrationiste d’extreme gauche islamogauchiste raciualiste communautariste antisémite dis la recemment :



Le Burkina aux Burkinabais (Clap clap bravo, super ..)

Le Mali aux Maliens (Clap clap bravo, super ..)

Le machin africain aux peuples du machin africain (Clap clap bravo, super ..)

... etc..

Puis apres chez votre gourou raciste qui hais son peuple, comme Macron

La France aux Francais (Houu racistes, islamophobes, xénophobes)

Comme vous avez répondu la ..



Vous ne trouvez pas ici qu’il y a un bug a l’extreme guauche immigrationiste de submertion ?



Ou alors les Burkinabais, les Maliens sont des gros racistes ?

Alors si oui pourquoi pas les Francais ?

Ou alors pourquoi les Maliens etc ont viré les Francais si la notion d’intégrité et de frontieres n’ont pas de sens pour vous ce qui peut etre défendable ?

Si les Maliens, les Burkinbais ne sont pas raciste en disant le Mali aux Maliens

alors expliquez pourquoi ,

sauf si vous etes effectivement un gros raciste facho qui ne place pas les peuples a égalité, ce qui est LA définition du racisme dans le Larousse par exemple ou dans le dico que vous souhaitez



Puis a l’extreme gauuche LFIste (Les Freres Sallafs) pourquoi

« Antisémites » n’est plus utilisé , la en ce moment ???



Ah non flute pas antisémite vu que l’extreme gauche l’est devenue,

c’est devenu un critere qualitatif de dégueler sur Israel et les israeliens en beuglant allah akbar et mort a israel a coté de chez moi a Paname

et en commettant plus de 600 actes Antisémites en quelques jours, ca ce n’est pas du racisme bien sur ???

Puis c’est évident qu’il faut acceuillir encore plus de Muslims pour encore avoir plus d’actes Antisémites, ben oui vieux faut etre réaliste vous aurez beau tordrte ca ddans tous les sens possibles

c’est pas l’estreme droite les actes antisémites en 2023 et meme tres avant

c’est bien les partisants du Hamas, soutenue ou pas condamnée par l’extreme gauche islamogauchiste qui est dans ce communautarismle crasse à visé&e électiraliste

non ?

c’est vrai ou faux ?



Désormais etre dans le camp du bien ...

c’est bien etre dans l’antisémitisme des plus crasses et abjects

vous aussi l’etes ?

c’est bien une question ici ?

Nous allons pouvoir le verifier



Qualifiez vous le Hamas en mouvement terroriste du a ces derniers agissement ignobles et le condamnez vous sans réserves comme le fais...

moi qui ne suis pas du « camp du bien »

Ah oui derniere chose

Ne suis pas Juif, Ni Israelien, ni Muslim , mais post catho athée et tres areligieux



Ni n’ayant dans mes relations familiales des Juifs ou Israeliens, ce qui evitera tout quiproco xénophone de la part de nombreux membres tres actifs de ce site fagocité par l’extreme gauche ou j’y lis en ce moment toutes les horreurs possibles et inimaginables antisémites dans un débridage des plus décomplexés, mais la le Yves Guéchi, du camp du bien il a piscine preferant faire la pub pour l’annexe du medef smiley

Comme au passage s’assoir grave sur les droits de la guerre de la part du GVT Israelien , silence

Je cause meme plus des profs décapités exécutés par vos ouailles importés qui font regner la terreur et l’arbitraire comme les pires moments de notre histoire, ou la Shoah ne peu plus etre meme évoquée du bout des levres dans ce qu« e vous appellez comment déja »les territoires perdus de la république« pour ne pas dire shit holes islamisés ou l’antisémitisme est de rugueur, donc bvirer les islamistes les plus radicaux, renvoyer ca a l’envoyeur c’est coment déja ?

’Dans un scandale au sein de la cour naytional d’asile »

Votre idéologie compte donc bien plus que laa vie de nos compatriotes ?

Vu que le tchétchene c’est bien vous ou lers votres, enfin votre idéologies qui ont empéché à l’époque de renvoyer ces criminels islamisés chez eux ?

Ce prof ne serai pas mort si ce type abject etais viré !!

vous n’en portez pas responsabilté, ben non voyons smiley





Par contre les Francais eux sont racistes, xénophobes et nazis, ah mais pareil plus « Oradour sur Glane » hein ca rappelle trop les crimes commis la il y a 15 jours par les « petits protégés » de LFI, c’est marrant coment certains « qualificatifs » disparaissent à l’extreme gauche immigratiniste de remplacement au service du medef, hein marrant non ? (si on peut dire)

vous trouvez pas ?

Vous croyez quoi ?

Que personne ne le vois ici ?