Se laver, un droit essentiel

J’ai traversé les Alpes en plusieurs fois, été comme hiver, en bivouac sauvage uniquement, pas de camping, pas de sanitaires. Ne serait-ce que pour les irritations, il est obligatoire de se laver tous les jours. Vous savez quoi ? Dans tous les villages et toutes les villes de France, il y a des cimetières avec de l’eau gratuite et à volonté et des arrosoirs. Il n’y a pas un jour, un village ou une ville, où je n’ai pas réussi à trouver un endroit un peu isolé avec de l’eau pour se laver et laver ses vêtements avec un bout de savon. Alors certes c’est de l’eau froide, ça demande un peu de volonté quand il gèle dehors de s’arroser avec de l’eau qui approche le zéro degré, mais c’est rien d’insurmontable, le corps s’habitue en réalité très vite. Et au bout de 2-3 jours, on trouve presque agréable de sentir son corps réagir à l’eau froide, la décharge d’adrénaline qui part de la moelle épinière met en forme pour toute la journée.

Petite question, si l’on rétablissait les bains douches publics, croyez vous que des SDF rendus paranos et asociaux par la rue, souvent déprimés et addicts à de nombreuses substances dont la plus courante est l’alcool, souvent même pas conscient de leur propre odeur, les utiliseraient au risque de se faire violer par un congénère et de voir leurs affaires disparues à la sortie de la douche ?