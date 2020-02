« Seulement 10% des « nouveaux Français » montrent leur volonté d’assimilation »

@Inquiet

comme on a le devoir de tenter de comprendre que les personnes n aient pas envie de se defaire de leur racines par des actes papiers . ( c est un symbole très fort l acte papier)

on peut comprendre aussi la vision de l auteur ;

comme c est un acte fort, le fait de ne garder qu ’ une nationalité represente aussi , la volonté de casser ce pourquoi nous sommes partis d un pays .

il faut etre bien ancré pour voir que l on na pas besoin d un papier pour connaitre Nos Origines .

il pose le problème de la preuve de l honneteté de la démarche de vivre selon le mode français ;

si les choses etaient super simples ; ça fait longtemps que ce serait reglé ;

par contre nos politiciens ne prennent pas les mesures nécessaires pour que l’esprit français prévale sur le communautarisme vindicatif .

le communautarisme et le racisme existe et existera toujours . faut faire en sorte de ne pas donner les batons pour que les gens se tapent entre eux ; et ce n est pas en disant aux gens ; faut te taire et tu ne dois pas etre raciste que ça va fonctionner .

d’où ,la nécessité d’ une cohésion de fonctionnement dans l ensemble de la vie des Français .

