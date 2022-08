SOS Hébergement ! Un engagement citoyen qui promet...

J'entends trop souvent dire autour de moi que la crise de l'engagement est forte et que les cadres vieillissants ne se renouvellent pas ! Ces réactions m'énervent parce qu'elles reposent sur du ressenti, conséquence d'une frilosité.

Mon expérience au pays de Fontainebleau m'a donné à réfléchir.

Fin avril 2021, un monsieur handicapé en fauteuil vient me rencontrer à Vaux-le-Pénil pour me faire part de sa désespérance. Il n'arrive pas à trouver un logement adapté à son handicap et se voit contraindre à dormir dans sa voiture, alternativement à Melun et à Fontainebleau.

Immédiatement, une aide lui est apportée, j'interpelle les autorités dont le Préfet et je fais un appel à l'aide en mettant un post sur des pages facebook de Fontainebleau.

Le soir même, plusieurs messages me sont parvenus et Smina Kernoua que je ne connaissais pas m'a affirmé qu'elle allait apporter son aide à ce monsieur.

Le réseau a très bien fonctionné, Smina a pris contact avec cet homme et son réseau lui a offert plusieurs nuits d'hôtel.

C'est le début d'une collaboration fructueuse entre un réseau de solidarité local, les colibris solidaires bellifontains et moi-même, président du DAL 77.

D'autres actions solidaires ont vu le jour et ceci très vite ; une femme enceinte qui dormait dans sa voiture parce que le bailleur ne voulait pas la reloger suite à un dégât des eaux.

Nous avons passé beaucoup de temps et pris, ensemble, des initiatives diverses comme l'interpellation publique du bailleur, une communication de presse, le lancement d'une souscription pour que madame puisse disposer d'un lieu d'hébergement.

Le couple, hébergé par nos soins a pu rejoindre son appartement restauré par le bailleur.

C'est une victoire éclatante et la fin pour moi d'une relation apaisée avec le bailleur.

C'est le prix de l'indépendance !

Les colibris solidaires qui ont organisé des distributions alimentaires à Fontainebleau et à Avon ont obtenu mon soutien et celui du DAL 77.

Une vingtaine de personnes de tous les âges a mené cette action dans la joie et la bonne humeur, ce qui m'a impressionné.

C'est au cours de cette distribution et peu à peu que j'ai pu faire connaissance avec Dominique, Jean-Claude et l'étonnante députée de la circonscription, bénévole comme tout un chacun !

J'étais chaque semaine à Fontainebleau, un après-midi pour accompagner des personnes avec Jean-Claude et Smina et parfois avec d'autres.

C'est une véritable symbiose réalisée entre une association et un réseau.

Des liens solides se sont constitués et plusieurs colibris ont adhéré au DAL.

Il y avait là des ingrédients à réunir pour construire une association locale, un comité DAL sud 77 avec des forces vives et des perspectives de rajeunissement d'autant plus qu'un projet solidaire a été construit avec les lycéens de Fontainebleau contre les violences conjugales.

Malheureusement, ce ne fut pas possible à cause du raidissement du Droit au logement et peut-être parce que je n'y ai pas mis les formes.

La résistance au changement des appareils est forte.

Ce blocage et des difficultés relationnelles avec deux militants de Vaux-le- Pénil m'ont conduit à démissionner de la présidence du DAL 77, association que j'avais construite et développée en Seine-et-Marne il y a neuf ans de cela.

Deux nouvelles associations sont nées, une sur le sud 77, « un logement pour toutes et pour tous » avec Smina comme présidente et une autre SOS Hébergement 77 avec comme binôme secrétaire-président : Smina et moi.

Cette association fondée en plein mois de juillet voit affluer des dizaines d'adhérents et commence à agir en son nom.

La page facebook est appréciée et populaire.

Nous avons de nombreux projets partagés et si le plus difficile reste l'absence d'un lieu de permanence, nous avons deux atouts maîtres :

des dizaines de bénévoles mobilisables,

une reconnaissance de la part de la population et même de partenaires.

Les associations ont de l'avenir mais elles doivent s'adapter à d'autres formes de communication et de prises de décision.

Il est nécessaire d'être à l'écoute et s'appuyer sur les attentes et les envies en évitant les blocages.

Pour prendre un exemple : les colibris se sont beaucoup investis dans l'accueil des Ukrainiens alors que j'étais réservé. Ils ont fait un travail remarquable tout en n'oubliant pas les autres réfugiés et les SDF.

Nous avons établi le même constat : les réfugiés ukrainiens sont prioritaires et cela constitue des inégalités de traitement... mais il fallait en premier agir, répondre à la demande et ne pas avoir une vue de donneur de leçons.

Ils avaient raison et moi aussi mais eux, plus que moi car ils se sont liés avec des nombreuses associations, ce qui constitue un bon présage pour la suite.

SOS hébergement est une association de solidarité familiale, laïque, faisant partie du mouvement social, elle est accueillante !

Un « logement pour toutes et pour tous » a jeté les bases d'un développement potentiels dans les quartiers hlm et au-delà !

Jean-François Chalot