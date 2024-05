Sous toutes les lassitudes…

Nabum nous offre une analyse percutante de l’impact de la mondialisation sur la diffusion d’informations négatives et son influence sur le moral et l’engagement des citoyens.

__ Omniprésence des informations négatives

Si la mondialisation facilite l’accès à l’information, elle expose aussi à une surcharge de nouvelles négatives. Cette « infobésité » peut engendrer une vision biaisée du monde, amplifiant les aspects négatifs et occultant les progrès réalisés par l’esprit volontaire et de participation citoyenne et l’existence d’îlots de bien-être certes pas en grand nombre, pouvant rivaliser avec le monolithisme et l’unidimensionnalité des référents de la globalisation technique et de la mondialisation.

__ Manipulation médiatique

Le discours pointe du doigt le sensationnalisme et l’exagération du pessimisme par certains médias. Il n’est que bon et crucial de s’interroger sur les motivations multiformes derrière ces pratiques et ainsi pertinemment situer les intérêts qu’elles servent et dévoiler les politiques publiques qui y sont leur marchepied.

__ Exploitation de la peur et de la division

La peur et la division sont des outils puissants pour manipuler les populations et maintenir le statu quo. Il est important de comprendre les leviers modernes des mécanismes psychologiques et sociaux qui sous-tendent ces phénomènes.

__ Atteinte aux libertés individuelles

La surveillance accrue et le contrôle social sont des menaces réelles à la liberté individuelle dans un monde globalisé. Il est nécessaire de veiller à la protection des libertés fondamentales et de trouver un équilibre entre sécurité et respect de la vie privée.

__ Jeux Olympiques comme outil de diversion

Les Jeux Olympiques peuvent être instrumentalisés pour détourner l’attention des problèmes mondiaux et promouvoir une vision “nationaliste” folklorique artificielle. Il est important de rester critique face à ces événements et de ne pas se laisser emporter par l’emballement de l’apparat “patriotique” faussé parce que traversé par plein de travestissements hypocrites de la surenchère haineuse et même suprémaciste.

Mes perspectives

D’un point de vue anthropologique, la mondialisation met en lumière les interconnexions croissantes entre les cultures et les sociétés. Cette interdépendance peut être source de tensions et de conflits, mais elle offre également des opportunités d’échange, de collaboration et d’apprentissage mutuel.

Historiquement, la diffusion d’informations a toujours été marquée peu ou prou par un tropisme apparent ou caché. Les médias ont toujours été façonnés par des intérêts politiques, économiques et sociaux. Il est important de comprendre ces influences pour décoder les messages médiatiques et chemin faisant, se forger sa propre opinion.

j’envisage un avenir où la mondialisation peut être mise au service du bien commun. Cela implique de repenser les modèles économiques, politiques et médiatiques pour promouvoir la justice sociale, la durabilité environnementale et la paix.

L’élan spirituel (qui n’a rien à voir avec le religieux) en chacun de nous potentiellement doit être revivifié pour nous (humanité) reconnecter à des valeurs universelles telles que la compassion, la solidarité et le respect. Ces valeurs sont essentielles pour construire un monde plus juste et plus harmonieux à l’ère de la mondialisation.

Le discours sur la mondialisation soulève des questions cruciales sur notre avenir collectif. En adoptant une approche critique, anthropologique, historique, prospective et spirituelle, nous pouvons mieux comprendre les défis et les opportunités de ce monde déjà globalisé techniquement et de plus en plus démographiquement.

L’espoir réside dans notre capacité à agir collectivement pour construire un avenir meilleur, fondé sur des valeurs humaines universelles et une utilisation responsable des technologies de l’information.

En matière d’éducation des actuelles et nouvelles générations de tout âge et en s’essayant de les intégrer comme module complémentaire à part, dans tout curricula et syllabus d’éducation tous paliers

__ Il est essentiel de développer des compétences en pensée critique pour analyser les informations et identifier les biais et la manipulation.

__ Voies et moyens d’encouragement des citoyens à s’engager et d’influencer le cours des événements. Il est important de participer à la vie démocratique et de s’impliquer dans des actions collectives pour le changement.

__ La mondialisation appelle à une réflexion sur les principes éthiques qui doivent guider nos actions dans un monde interconnecté.

__ Imprimer en chacun de nous la devise : Penser globalement, agir localement ; pour que notre action locale individuelle, de groupe, de communauté, territoriale et de nation, soit en congruence//cohérence//harmonie avec un meilleur état du monde macroscopique désiré par tous.