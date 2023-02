Stéphane Hessel : pensées édulcorées...

« Orion », l’exercice géant de l’armée française pour se préparer à une guerre majeure

Ce dimanche, 700 soldats et plus de 150 véhicules ont débarqué sur les côtes de l’Hérault, dans le cadre de l’exercice baptisé Orion 2023, dont le scénario prévoit un débarquement amphibie et aéroporté au nord de Frontignan, pour repousser une milice hostile soutenue par un État voisin puissant.

Plus de 7 000 militaires, français et étrangers, participeront au total à cette campagne aéromaritime qui doit se dérouler jusqu’au 11 mars. L’exercice inclut notamment l’ensemble des composantes et des capacités des armées françaises dans tous les milieux (terre, mer, air, espace, cyber) et tous les champs (informationnel et électromagnétique).

C’est la première fois depuis 20 ans que la France mène un tel exercice, d’une complexité rare. « Les dernières opérations amphibies menées par la France concernaient des évacuations de ressortissants, au Yémen en 2015 et en Côte d’Ivoire en 2012 », rappelle le lieutenant Dewy

2 300 véhicules, dont 400 véhicules de combat, 40 hélicoptères et une centaine de drones militaires, font partie de l’opération. Près de 130 aéronefs, notamment des Rafale, et des systèmes de défense sol/air sont également mobilisés.

« Tous ces chars qui défilent, j’espère que c’est quelque chose qu’on ne verra jamais » interroge un citoyen.

« C’est une démonstration de notre savoir-faire et notre crédibilité », affirme un colonel en charge du commandement.

Lien1 (https://www.huffingtonpost.fr/france/video/avec-l-exercice-militaire-orion-l-armee-simule-une-guerre-dans-le-sud-de-la-france_214574.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1677444034)

Lien2 (https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/exercice-militaire-orion-c-est-une-demonstration-de-notre-savoir-faire-et-notre-credibilite-affirme-un-colonel-en-charge-du-commandement_5680982.html)

