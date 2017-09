STOP PAYER VOS CONTRAVENTIONS oui mais comment ?

AMENDES STOP PAYER oui mais comment ?

Par le passé, il n'était pas inconcevable de pouvoir négocier directement avec une contractuelle l'annulation d'une contravention. Pour cela il fallait un fonctionnaire de police présent et à l'écoute du citoyen, aujourd'hui l'agent verbalisateur est physiquement absent et plus que jamais opposé à l'intérêt du citoyen. Cette époque révolue a laissé la place à celle du zèle le plus manifeste de la part des contrevenants par le biais d'une attitude répressive systémique envers les usagers de la route. Il faut savoir que les recettes générées par les amendes liées au contrôle de la circulation et au stationnement routiers servent entre autres à financer les « comptes publics » de l’État français.

Vous n'avez aucunement besoin de connaître un fonctionnaire de police ou d'avoir le « bras long » pour faire « sauter vos prunes » , il vous est possible de contester vos amendes par simple courrier recommandé. Tout est inscrit sur le volet vert, votre avis de contravention, auquel est joint un deuxième feuillet, le volet bleu, correspondant à la demande de requête en exonération. Vous pouvez contester un avis de contravention on pour plusieurs motifs comme ceux énumérés ci-dessus :

vice de procédure.

autre conducteur, identifiable ou non.

version des faits erronés.

Cette méthode a été testé et approuvé personnellement avec un taux de réussite frisant le carton plein. Vous trouverez également une astuce pour ne pas perdre vos points sur votre permis de conduire , cela fonctionnait encore en 2016. Qui ne tente rien n'a rien et si votre tentative échoue alors vous aurez toujours à vous acquitter du montant initial de la contravention, soit l'amende forfaitaire (art. 529-2 du code de procédure pénale). Vous n'avez donc rien à perdre. Vous trouverez, joint à cet article, un exemple de courrier type pour contester vos amendes, en espérant que cela sera efficace pour la majeure partie d'entre vous.

Sachez que vous avez 45 jours à partir de la date notifiée sur votre avis de contravention pour contester le bien fondé de l'infraction dont vous êtes accusé (art. 529-1 du code de procédure pénale). Pour cela, il vous suffit de rédiger un courrier recommandé de contestation sur papier libre dans lequel vous joindrez l'avis de contravention et la requête en exonération dûment remplie. Il vous est vivement conseillé de photographier ou de photocopier vos documents avant de les transmettre par courrier recommandé au tribunal de police du secteur dans laquelle l'infraction a été relevé.

La procédure consiste à rédiger une missive en se basant respectivement sur les articles 529, 529-2 et 529-10 du code de procédure pénale que vous pouvez inclure dans votre lettre recommandée :

« Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »

Ainsi, si vous payez l'amende, vous reconnaissez alors l'infraction, un détail important car votre lettre de contestation deviendrait irrecevable. Vous ne vous pouvez contester une contravention dont vous êtes redevable envers le Trésor Public qu'en occultant son paiement. C'est pourquoi votre courrier de contestation sera expédié SANS aucun règlement :

« Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ».

Ce dernier article peut être cité dans votre requête en exonération ainsi que l'article 529-10 du code de procédure pénale, fixant les modalités de recevabilité de votre requête en exonération. Il en existe trois :

Lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Joindre l'avis de requête en exonération dûment rempli.

Joindre une pièce justificative, dans notre cas il s'agit du courrier sur papier libre.

Dorénavant la plupart des amendes sont effectuées sans contrôle d'identité, c'est-à-dire à la volée, en l'absence du conducteur du véhicule faisait l'objet d'un procès-verbal, ce qui peut laisser place à une certaine marge de manœuvre au contrevenant pour contester le bien-fondé d'une contravention.

Premier point : titulaire de la carte grise.

Le conducteur d'un véhicule n'étant pas systématiquement le titulaire de la carte grise, vous pouvez contester ce point. Il vous faudra alors transmettre l'identité du conducteur afin que lui soit adressé la contravention. Si une personne peut vous couvrir c'est idéal mais il devra payer la contravention à votre place. En revanche, il existe une autre option, vous niez les faits en prétendant ne pas avoir été le conducteur au moment des faits. Ainsi, vous pouvez demander à faire valoir vos droits en demandant à comparaître devant le tribunal de police. Une fois sur place, vous donnez un nom ou vous prétendez ne pas vous rappeler de l'identité du conducteur car vous prêtez régulièrement votre véhicule. Sachant que les tribunaux sont engorgés, il apparaît peu probable que vous soyez convoqué, personnellement ça ne m'est jamais arrivé. De plus, légalement, le propriétaire du véhicule n'a aucune obligation de dénoncer qui-que ce soit. Enfin, pouvons-nous considérer la voiture comme une arme au point d 'en faire un objet délictuel ou criminel ? Quand bien même, ce n'est pas l'objet qui est à incriminer mais son usager. Vous pouvez donc agir en vous appuyant sur ce premier point et en prétextant ne pas avoir été l'auteur des faits.

Deuxième point : la réalité des faits.

Considérant que vous n'avez pas été contrôlé puisqu'il s'agissait d'une amende à la volée et que vous avez reçu l'avis de contravention quelques semaines après à votre domicile, il peut-être alors aisé de contester les faits énoncés sur l'avis de contravention pour deux raisons. La première est valable pour tout type de contravention, à la volée ou non, il s'agit basiquement de prendre connaissance du motif de la contravention et de voir si vous pouvez contester la pertinence des articles du code de la route cités par le fonctionnaire de police pour vous sanctionner. La seconde consiste à nier les faits en apportant une version nuancée ou différente des événements. A titre d'exemple , vous pouvez contester un stationnement en affirmant avoir arrêté votre véhicule pour répondre à un coup de téléphone. De plus, vous êtes fort surpris de recevoir une telle contravention car vous ne vous rappelez pas avoir été contrôlé par un fonctionnaire de police qui aurait alors pu vous demandé de quitter les lieux. Enfin, vous invoquez votre droit à faire valoir votre défense devant le tribunal de police afin d'évoquer votre version des faits. Enfin, en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale, un simple témoignage peut suffire à contredire le procès-verbal. En effet, ce témoignage invalidera le procès-verbal de l'agent verbalisateur. La réalité des faits ne peut se contester que si les faits reprochés sont impertinents ou s'ils peuvent être remis en cause par un témoignage.

Troisième point : vice de forme.

Il vous faudra vérifier que les informations relatives à votre véhicule sont exactes, contrôler l'adresse du lieu de l'infraction qui doit être précise ainsi que la date et l'heure. Si l'une de ces informations s'avèrent inexactes vous pouvez contester l'avis de contravention et sollicitez une requête en exonération en arguant sur le fait que les données relatives à l'avis de contravention n° XXXXXX sont erronées et ne respectent pas le code de procédure pénale en vertu de l'article 429. Notez que si vous avez été verbalisé par une patrouille de police ou de gendarmerie, il ne faut jamais rien signer sinon vous ne pourrez plus contester. Une signature tout comme l'acquittement d'une somme pécuniaire équivaut à reconnaître les faits.

Concernant le retraits de points, il est également possible de l'éviter ou au minimum de différer leur retrait dans le temps, permettant au titulaire du permis de conduire de s'inscrire rapidement dans un organisme chargé de réaliser des stages de récupération de points. Une session par année vous permet de récupérer 4 points. Pour cela il vous suffit de commettre une malencontreuse erreur en remplissant votre chèque, en ajoutant un euro ou plus au montant de votre contravention, le ou les point(s) ne seront jamais ôtés si vous n'encaissez pas l'avoir du Trésor Public.

Le Trésor Public doit alors procéder au remboursement de la différence et vos points seront uniquement déduits si vous encaissez l'avoir expédié par le Trésor Public. Cela est très utile pour les contraventions d'excès de vitesse qui sont systématiquement sanctionnées par un retrait d'au moins un point sur le permis de conduire. Ainsi pour les amendes forfaitaires de 68€ et de 135€, il vous suffit d'écrire 69€ et 136€ sur votre chèque.

Il m'est arrivé de payer des amendes comme tout automobiliste à l'exception de celles dont la provenance est Paris car la politique anti-voiture est devenue une entrave à notre liberté de se déplacer. Cela réduit également considérablement le déplacement des personnes à mobilité réduite pour qui les transports en commun sont déjà un parcours du combattant. La création de divers couloirs réservés à la circulation exclusive des vélos, taxis, bus, et autres scooters fous, sans oublier les stationnements, eux aussi réservés pour les livraisons, les transporteurs de fonds, les taxis, les deux roues et les voitures électriques, ont rendu la circulation en voiture fort désagréable, et s'y garer sans en subir les frais est devenu un exploit. Et pendant ce temps, la brigade sévit, l’État encaisse.

Voici des chiffres et diverses constatations destinés à exposer la manière dont les recettes issues des amendes sont réparties par notre Gouvernement. La source de ces informations émane d'un rapport de la Cour des Comptes concernant le budget de l’État 2016. Notre intérêt va se porter sur une note d'analyse du Compte d'affectation spéciale (CAS) relatif au « contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». La mission de ce CAS a pour objectif de financer la lutte contre l'insécurité routière afin de diminuer la mortalité sur les routes. En pratique, nous allons démontrer que l’État utilise les revenus spécifiques liés aux infractions routières pour le financement d'autres programmes budgétaires, sans relation avec le rôle du CAS - contrôle de la circulation et du stationnement routiers.

Cette tendance à la désaffectation des recettes issues du produit annuel des infractions routières se traduit en 2016 par la constante augmentation du montant versé vers le budget de l’État 2016 et l'AFITF. L'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIFT), placée sous la tutelle du ministère des transports, est considéré par la Cour des comptes comme « un opérateur sans feuille de route ni marge de manœuvre » et elle constitue « un instrument de débudgétisation massive permettant de contourner les règles de droit budgétaire. » La somme prélevée sur les recettes globales des amendes, destinées à l'AFIFT et le budget de l’État, correspond à 22% de l'enveloppe totale.

L'année 2016 a battu un nouveau record pour les recettes globales des amendes avec une hausse de 11,5%. Sur ce montant global, 78% est redistribué au CAS, le reste est injecté vers le budget de l’État et l'AFITF. Officiellement, en 2016, environ 22% du produit annuel des amendes a ainsi permis à l’État français d'alimenter d'autres budgets dont les missions ne correspondent pas à la lutte contre l'insécurité routière. Mais ce n'est pas tout.

De plus, la quasi totalité des dépenses du CAS est concentrée autour de la maintenance du système national de traitement automatisé des infractions ainsi que du financement des interventions policières. Cela représente 97,09% des dépenses globales contre seulement 2,16% de dépenses d'investissement.

Les recettes générées par les infractions routières en 2016 s'élèvent à 1,81Mds€ dont 1,42Mds€ sont directement reversés sur le CAS, le solde étant transféré sur les comptes de l'AFIFT et du budget de l’État comme nous l'avons vu précédemment.

Le CAS est composé de 5 programmes dans lesquels sont répartis les recettes liées aux infractions routières :

Programme 751, il « finance le déploiement et la maintenance des dispositifs de contrôle automatisés de la circulation » , radars (intérieur).

Programme 752, il « finance le système de gestion des points du permis de conduire (envoi de lettres de retraits et de restitution de points) » , appelé le fichier national du permis de conduire (intérieur).

Programme 753, il « finance le déploiement et la maintenance du procès-verbal électronique (Pvé) » , contrôle et modernisation de la politique de circulation et du stationnement routier (intérieur).

Programme 754, il « finance diverses dépenses des collectivités locales visant à la sécurité routière et à l’amélioration des infrastructures de transport » , contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routière (intérieur).

Programme 755, désendettement de l’État, il « permet le reversement vers le budget général d’une partie du produit des amendes. Le sous-directeur de la cinquième sous-direction à la direction du budget en est le responsable » (finances et comptes publics).

L'alimentation du programme 755 ne concoure en aucune manière, directe ou indirecte, à l'amélioration de la sécurité routière. En revanche, le P755 concoure, « indirectement au demeurant, à un tout autre objectif, celui du retour à l’équilibre des comptes publics. » Si on ajoute à ce montant le solde perçu par l’AFIFT (351,5 M€), on peut « considérer que plus de 50% des recettes des amendes ne sont pas directement affectées à la mission » initiale. Ce fonctionnement est non conforme à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) puisqu'il est prévu que les recettes doivent être en relation directe avec les dépenses concernées. Enfin, le montant correspondant au P754 est également la cible de critiques puisque les opérations de ce programme « n’ont pas toutes un lien direct avec l’objectif des contrôles en matière de sécurité et de stationnement routiers. En outre, ce lien n’est pas avéré puis-qu’aucun contrôle de l’emploi de ces dotations par les collectivités locales n’a été réalisé jusqu’à présent. »

« Le fondement juridique du fonctionnement du CAS est discutable au regard de l’article 21 de la LOLF dans la mesure où plus de la moitié de ses recettes ne financent pas directement la politique de sécurité routière et contreviennent ainsi au principe de spécialité défini par la loi. Cette anomalie s’est accentuée en 2016 puisque les moyens des trois programmes opérationnels 751, 752 et 753 sont restés stables alors que le produit global des amendes a augmenté. »

« En conséquence, la désaffectation partielle des recettes du CAS est contestable tant au regard du droit que de la performance du dispositif dont la finalité est la baisse de la mortalité et de l’accidentalité routières. » Cela concerne particulièrement les P754/755, l'AFIFT et le budget de l’État.

Contester votre avis de contravention est un acte de dissidence pour s'opposer au racket d’État dont les recettes mirobolantes ne sont pas réinvesties pour lutter contre l'insécurité routière et diminuer la mortalité sur les routes comme le souligne la note d'analyse de la Cour des comptes évoquée ci-dessus. De plus, pour la troisième année consécutive, le nombre de morts sur nos routes est en hausse, environ 3.500 morts sur l'asphalte.

Non seulement le Gouvernement nous a vendu un mythe, celui de la vitesse, présenté comme étant la cause accidentogène principale sur les routes afin de justifier l'installation de radars automatiques à travers le territoire français, mais l'argent récolté par ce biais est détourné de sa mission pour y être consacré à d'autres.

Il n'existe qu'un établissement public français assurant la gestion du système de traitement automatisé des infractions. Cet opérateur est rattaché au ministère de l'Intérieur sous le nom d'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). C'est notamment l'ANTAI qui a déployé le système du Procès-verbal électronique avec boîtier digital. Cette manne financière rapporte gros à l’État, mais pas seulement, car la société ATOS est l'unique prestataire informatique d'ANTAI depuis 2003.

Étienne Guépratte, ancien directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) chargé de la délivrance des passeports, cartes d’identité, cartes grises et permis de conduire, a été nommé directeur par intérim de l'ANTAI (2013-2015) suite à la démission de Jean-Jacques Debacq. En 2016, Étienne Guépratte comparaissait devant la Cour de discipline budgétaire et financière, à la Cour des comptes, pour avoir violé la loi des finances alors qu'il était directeur de l'ANTS. Il a été reconnu coupable puis condamné au versement d'une amende de 1.000€, autant dire une chiquenaude. Le prédécesseur de Guépratte au poste de directeur de l'ANTAI entre 2011 et 2013 était Jean-Jacques Debacq. Ce dernier a été reconnu coupable « de détournement de bien public pour les contraventions, et de faux et usage de faux, pour avoir établi de faux certificats affirmant à tort que son véhicule avait été verbalisé dans le cadre de ses activités professionnelles et que pour les excès de vitesse, le conducteur ne pouvait être identifié ». Or la majeure partie des amendes avaient été établies durant des jours fériés et le conducteur était tout à fait identifiable puisqu'il s'agissait du véhicule de fonction destinés à l'usage professionnel de Jean-Jacques Debacq ou de son chauffeur. Il était question de 18 contraventions dont 12 pour stationnement et 6 pour excès de vitesse s'élevant à 802 euros. Selon toute vraisemblance, Jean-Jacques Debacq et son chauffeur ont aussi évité les retraits de points liés aux 6 excès de vitesse, soit au minimum 6 points pour des excès de vitesse inférieur à 20km/h puis 2 points si inférieur à 30km/h etc. Autant dire que Jean-Jacques Debacq s'est octroyé une immunité routière en s'arrogeant le droit de violer le code de la route impunément sans avoir à en payer les frais.

Ce fait divers a été dévoilé par MediaPart poussant Jean-Jacques Debacq à démissionner de ses fonctions à l'ANTAI le 18 octobre 2013. Enfin, en 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à verser la somme de 1.000 €, aucune inscription au casier judiciaire n'a été déterminé pour ces délits.

Récapitulatif pour contester votre avis de contravention :

courrier recommandé avec avis de réception obligatoire.

volet vert = avis de contravention.

volet bleu = requête en exonération.

Les mentions obligatoires qui doivent apparaître dans votre courrier :

numéro de l'avis de contravention. votre identité, date de naissance et lieu, adresse et votre numéro de permis de conduire. numéro de l'agent verbalisateur. rappel des faits comme énoncés sur votre avis de contravention (articles code de la route). le motif de votre contestation. conclusion vous demandez à être exonéré de votre contravention ou à faire valoir vos droits devant le tribunal de police.

Les articles de lois à citer en référence :

article 529 du code de procédure pénale, tout règlement entérine la contestation.

article 529-2 du code de procédure pénale, délai de contestation.

article 529-10 du code de procédure pénale, modalités de contestation.

article 537 du code de procédure pénale, charge de la preuve (si témoignage).

Article 429 du code de procédure pénale, valeur probante du procès-verbal.

Enfin, pour avoir un suivi de votre nombre de points encore disponible il vous faudra vous rendre sur https://www.telepoints.info/ et y remplir le formulaire de demande pour réclamer votre code confidentiel puis l'expédier à l'adresse indiquée. Ainsi vous aurez accès à votre solde de points en temps réel.

