Strasbourg : la France, du jaune au noir.

Evénement à Strasbourg à 20h00. Plan Vigipirate activé dans la foulée : déploiement des militaires.

Dans ma ville, il y avait des militaires en patrouille dans les rues commerçantes mardi entre 16h00 et 17h00 (j’ai pas noté l’heure exacte). Ils étaient un escadron de 10 (au moins) avec famas. Mais non, non, j’ai du me tromper : ils devaient faire leur course de Noël.

Ou alors...

Pour les journaux locaux, les militaires ont été déployés dans ma ville dès mercredi matin.