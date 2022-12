Sur la touche, d’office

Poussé vers la sortie.

Il advint qu'un bon samaritain ayant voué son existence au service des autres se trouva atteint comme on dit pudiquement par la limite d'âge. Lui n'avait pas le sentiment de n'être plus bon à rien, bien au contraire, le poids de son expérience n'avait jamais autant compté dans ses combats du quotidien qu'il menait pour la bonne cause. Non, c'est plus dans le regard de quelques autres, des comparses ou des rivaux, qu'il devinait des envies de prendre la place.

Conscient qu'il est un temps où il convient de passer la main, il s'était fixé une date de péremption, un peu à la manière de ces produits dont la date de fraîcheur s'inscrit au dos de l’emballage. Il avait annoncé du reste son envie de se retirer au terme d'un ultime mandat, annonce qui avait soulevé des regrets mais plus encore des empressements.

Dans le camp des regrets, toute la cohorte de ceux qui avaient bénéficié de son acharnement à défendre leurs droits, de son aptitude à renverser des montagnes, de sa détermination inébranlable face à des situations qui méritaient qu'il déploie des trésors d'énergie. En dépit de l'âge, il n'avait jamais ressenti la fatigue ni le découragement, le renoncement n'ayant jamais figuré dans son vocabulaire.

Dans le camp des empressements, quelques rivaux à qui il avait damé le pion lors des précédents scrutins, des ambitieux qui pensaient que son temps était révolu et qu'il n'était pas besoin d'attendre pour le mettre au rencart. Il avait annoncé sa fin prochaine, autant accélérer la procédure par un joli coup de Trafalgar. Il y avait surtout les adversaires de toujours, ceux qui avaient souvent dû baisser pavillon et reconnaître leur défaite devant les tribunaux. Ceux-là se disaient que plus vite il partirait mieux cela servirait leurs intérêts.

Ceux-là trouvèrent un terrain d'entente avec les précédents. Une coalition d'intérêts divergents se fit pour bouter l'empêcheur de nuire. Il voulait partir, il fallait leur rendre ce service en le mettant hors-jeu avant la fin de la partie. Son remplacement ravirait un candidat aux dents longues et favoriserait les coups tordus.

Sentant le vent de fronde, percevant la stratégie sournoise, se voyant mis en retrait avant l'heure, notre homme renonça à une retraite légitime. On avait voulu le mettre sur la touche, qu'à cela ne tienne, il allait former une nouvelle équipe pour venir semer le trouble chez ces fripouilles qui se pensaient en foire.

On n'apprend jamais à un vieux singe à faire la grimace. Il avait plus d'un tour dans son sac tandis que ceux qui pensaient l'avoir poussé par la grande porte le virent surgir, tel un diable de sa boîte par un fenestrou dans lequel il s'était glissé. Une nouvelle liste, un nouveau maillot lui donnaient une nouvelle légitimité tandis que les autres, une fois encore mordaient la poussière.

Il avait pensé raccrocher les crampons, on avait voulu accélérer la procédure bien à tort. Il en reprenait pour un nouveau mandat en guise de pied de nez à ces gredins qui lui avaient fait un croc en jambe. Le vieux grognard reprenait du service. La vieille garde meurt mais ne se rend pas, surtout quand d'autres viennent se mêler de déterminer le clap de fin.

Cette histoire est vieille comme le monde. Les jeunes loups se cassent souvent les dents à dévoiler trop vite leurs ambitions quitte parfois à s'allier avec le diable pour parvenir à leur fin. Le retour de bâton est souvent terrible et en cette occasion, ce fut un bâton de touche. Celui qu'on prétendait hors-jeu revenait dans la partie avec la vigueur et la volonté d'un débutant.

Ce récit n'a nul besoin de détails explicites. Le vieux grognard en question, du reste, souffrirait en sa légendaire modestie si je dévoilais ici son nom. Sachez seulement qu'il a changé de maillot mais que son combat restera à jamais le même.

À contre-temps.