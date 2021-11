Témoignage : mon 11 novembre, le songe de l’histoire.

« Heureusement, masque et lunettes de soleil me cachaient. »



Ah ben je vois qu’on devient prudent !

Par ces temps d’injections géniques toujours plus contraintes et en regard des succès de popularité maintenant enregistrés par la technocratie sans âme du IVème Reich, cette panoplie est de fait maintenant vivement recommandée à tous les €urokollabos risquant autrement de se voir reconnus par leurs voisins !



« Racines et modernité sont deux éléments indispensables à la vie : le progrès ancré dans son terroir. »

Merveilleuse formule de notre « communiquant managérial » préféré sur Agoravox quand, face à l’évidence de l’urgence climatique, notre belle modernité n’a rien trouvé mieux que la contrainte — quoiqu’il en coûte ! — d’un abonnement « gratuit » à sa grande loterie transhumaniste d’injections géniques, offrant ainsi aux « gens qui ne sont rien » et autres fort polluants surnuméraires l’extraordinaire opportunité pour les plus « chanceux » de raccourcir leurs délais d’accès définitif à nos cimetières, et mieux ainsi accéder, en y bouffant les pissenlits par les racines, aux saveurs les plus délicates de notre terroir !