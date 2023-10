Terreur Al-Aqsa : Israël en guerre contre son agresseur, le Hamas.

Un petit effort ici pour présenter de manière un peu moins rentre-dedans que pour l’affaire ukrainienne l’hypocrisie officielle qui prévaut dans notre pays.

À noter, malgré tout, nos médias mainstream prennent un peu plus de gants maintenant pour accompagner celle-ci. Comme quoi, ils ont pris conscience que nous ne sommes pas tout à fait les abrutis qu’ils souhaitent que nous devenions.

Sinon, déjà posté mais convient ici aussi et malheureusement pour bien d’autres situations.

→ La guerre et la paix.

Pas d’illusion à avoir. Rien n’arrête ce genre de tartuffes. Par les mêmes mensonges mensonges si bien rodés que plus personne n’est surpris. Si révélateurs de la nature des valeurs qu’ils professent, derrière lesquelles ils cachent leurs intérêts et petits calculs d’essayer une fois de plus de donner le change, de se faire passer pour les propriétaires exclusifs et gardiens de la morale et de la démocratie en se cachant derrière les malheurs des peuples victimes des guerres. Affichant un humanisme surjoué, riche de bons sentiments et du silence sur ce qui les dérange. Avec la perversion de faire de ceux qui depuis toujours alertent et dénoncent les injustices et violation des droits, des coupables et des complices.

Le mérite de cette comédie grinçante si on peut le dire ainsi, c’est de donner à voir quelles sont réellement les valeurs et convictions des uns et des autres.

Cela commence à bien faire. Toujours la même chanson que tentent d’imposer le chœur des tartuffes bien servis par la ronde des médias qui nous disent sans ciller où est le bien qui leur appartient en faisant dégouliner un moralisme de parade, nous menaçant implicitement dans un premier temps d’être envoyés dans le camp du mal avant de diaboliser et caricaturer ceux qui voudraient un débat public ouvert.

Des médias aux mains d’oligarques, faut-il encore le rappeler, qui ont le pouvoir et la puissance de fabriquer une opinion publique à leurs mains dans laquelle ils voudraient bien nous enfermer en nous faisant tourner en rond. Derrière laquelle ils cachent leurs manœuvres et intérêts qui supportent difficilement la lumière.

Un dernier mot à ceux qui pratiquent cette gymnastique politico-moralisante, votre tartufferie se voit comme le nez au milieu du visage du clown et pour les aveugles se flaire de loin.

Il n’y a qu’une méthode pour ceux qui veulent réellement la paix et la démocratie, parler des enjeux, des intérêts, des points de vue de ceux qui s’opposent, des causes que chacun évoquent et de l’enchaînement des événements qui ont conduit aux affrontement et aux guerres et en sont aux origines. C’est la seule méthode pour limiter, abréger, sortir et se prémunir de la guerre et construire une paix durable.