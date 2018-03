Théories du complot : quelques raisonnements et résolutions

Quelles sont les craintes du complotiste ? ... 1. La hiérarchie et 2. l'absence de regard, sur ce qui est en haut, perdu de vue. Le tout, au nom du bas, sur lequel il prétend avoir un regard sûr et certain, ce qui reste à prouver. Mais la démocratie, est-ce bien l'horizontalité, le nivellement, l'immixtion et l'ingérence ? ... Auquel point on remarque, que les influenceurs usent eux-mêmes de cette rhétorique, pour s'ingérer internationalement ! L'enfer est pavé de bonnes intentions, la bonne cause n'a pas toujours raison.

Le complotiste de s'en prendre aux « hautes sphères », « grands cercles » du monde, qu'il s'agisse de Franc-Maçonnerie, de « juiverie internationale », de grande finance, de groupes de pontes médiatico-politico-économiques, de sommets internationaux et autres think tanks.

Tout cela hante le complotiste commun, au point qu'il en devienne donc hiérarcophobe (phobie des hiérarchies) et inomniscientophobe (phobie de ne pas tout savoir). Mais cette deuxième phobie est terrible, parce qu'il voudrait avoir accès à quoi ? ... Précisément au savoir total, qu'il allègue aux influenceurs. Or, ces influenceurs - et quoi qu'aujourd'hui ils soient mieux informés, comme nous tous, mais à leurs puissants niveaux - ne savent pas exactement tout : c'est bien trop dire, d'autant plus qu'ils évoluent dans leur sociologie de classe, de haute société ou de mondanité, relativement fermée. C'est dire s'ils ont leurs oeillères et leurs préjugés, eux aussi.

Seulement qu'on soit un improbable Maître Absolu du monde, ou un Ethiopien voué à mourir de faim, on reste humain, à fonctionner de la même façon. Ou bien, dit avec Michel de Montaigne : « Sur un trône, on n'est jamais assis que sur son cul. » ... Le complotiste commun s'imagine que « » du haut en bas de l'échelle, à gauche et droite de l'échiquier, en dessous et au dessus des apparences : il s'en croit exempt, totalement libre, et ouvert et l'allègue aux influenceurs, en le leur reprochant - ce que par ailleurs les influenceurs reprennent diversement dans leurs discours, pour faire démocratique. Le complotiste commun s'imagine des superpouvoirs à ceux dont il a la phobie .

Naturellement, les influenceurs restent les influenceurs, et cela ne nie absolument rien de leurs monopoles, de leurs cartels ni de leurs impacts réels.

Seulement, contre ces monopoles, il faudrait en revenir aux lois anti-trusts pour le monde entier, inscrites en lettres de feu à l'OMC ; cela réduirait déjà les cartels, qui de toutes façons sont légalement condamnés, mais il faudrait assurément augmenter l'inspection des finances, le journalisme d'investigation et autres formes de traques de la grande délinquance (paradis fiscaux, comptes off shore, spéculations économiques irréelles, etc.) et procéder à des harmonisations internationales grâce à l'OMC toujours ; enfin, au sujet des impacts réels, il faudrait déployer des études ès sociologies de l'économie (des economy studies, qui restent à inventer quoique bien des ONG s'y appliquent) en dehors des seules « études marketings », qui ne servent que la vente.

« complots », il va falloir parvenir à la conclusion que l'humanité se rend à une Servitude volontaire, telle que l'avait déjà perçue Etienne de la Boétie voilà des siècles. Mais n « » « bons »