Toutes nos envies (liberté, une notion galvaudée)

La liberté est une notion galvaudée. On en parle, on en parle. Mais de quoi s'agit-il, concrètement, à la fin ? Cet article est une tentative de réponse ou, si l'on veut, une tentation. "Aux aaaarmes, citoyens !"

De but en blanc. Quand on dit : j'ai la liberté de, on dit indistinctement :



- j'ai l'autonomie (la régulation, l'équilibre personnel) pour ;



- j'ai l'indépendance pour (la déliaison, la souplesse, l'absence de dépendance ou d'astreinte) ;



- j'ai la compétence pour (la technique, la pratique, l'exercice) ;



- j'ai les moyens de (les ressources, les techniques, la logistique) ;



- j'ai l'autorisation de (le droit, les droits, la permission) ;



- j'ai l'ouverture pour (la voie, le créneau, la possibilité) ;



- j'ai l'énergie de ou pour (la valeur, le sentiment, le courage, l'intrépidité, l'audace).

Si vous en voyez d'autres, dîtes-le !

Ce bref topo signale déjà clairement que "la liberté", ça ressort de plusieurs domaines différents :



- factivement, on a les marges et les capacitations (matérielles ou en termes de savoirs, savoir-faire, savoir-être) ;



- politiquement, on a les "libertés civiques" ou "civiles", dépendantes de l'instauration de la Loi et de ses applications effectives (si je fraude ou révolutionne, je sors de leur cadre, et fais usage de la liberté qui vient) ;



- existentiellement, on a le tempérament, la confiance en soi, le loisir ... d'oser des démarches, de s'accorder des singularités, de s'arroger tels éléments ou aisances, voire complaisances.

Il n'empêche que, dans ce cadre, la seule "liberté individuelle" possible, ressort de "la liberté existentielle".

Car, politiquement, on a toujours "des libertés [collectives]" dépendantes des institutions : faciliteraient-elles ou augmenteraient-elles la "liberté existentielle", qu'elles ne pourraient que permettre de l'engager. Aussi bien, politiquement, a-t-on plus certainement des dispositions, ou des disponibilités (des facilités).

Enfin, tout ce qui ressort du factif, en tant que matériel ou acquis "inerte en soi", appartient plutôt au domaine des "boîte à outils". Ce sont des facilitateurs ou des "augmenteurs" encore, de l'ordre des dispoSibilités (environnements, éducations, apprentissages, disciplines et formations favorisants).

Où la seule liberté, donc, serait la liberté de se sentir de, et d'y aller.

Une liberté, comme on voit, qui ne présume pas du déterminisme ou de l'indéterminisme. Dans son cadre, on n'a pas besoin de savoir si l'autodétermination est déterminée ou indéterminée. Tout ce qui compte, c'est de s'en sentir, et d'y aller (cette existence serait-elle déterminée). L'éventuelle illusion du libre-arbitre peut être utile, dans ce cadre : il y a des tempéraments qui préfèrent se sentir purs auteurs de leurs actes. Si cela sert à les rendre libres, même s'ils sont surdéterminés, c'est l'essentiel !

Mais attention aux conditionnements artificiels ... tandis qu'on peut très bien accepter certaines conditions naturelles. (Or, qu'est-ce qui est naturel ? à ne pas confondre avec l'habituel, quoique ce ne soit pas toujours une mauvaise base ... )