Trop de dépenses publiques en France ! Trop de fonctionnaires !

Cet article part un peu dans tous les sens et on se demande , in fine, ce que l’on avait envie de démontrer

Absolument d’accord pour les dépenses sociales : il faut les apprécier globalement (public +privé) car c’est le coût d’« entretien » des individus pour la société. Or, en France, elles sont inférieures en pourcentage du PIB à ce qu’elles sont aux USA et il n’est pas certain que les américains soient en meilleure santé, encore que certains discours décrivant les USA comme un pays rempli de gras qui va conduire les gens au cimetière est à relativiser..

En revanche, poser la question en ces termes : faut il remplacer les fonctionnaires par des contractuels, conduit évidemment à la réponse attendue : non. surtout si c’est pour les payer plus cher ! La seule vraie question reste : cette activité , qui emploie des fonctionnaires est elle utile, ; Une entreprise privée qui produirait des choses inutiles ferait faillite. Sarkozy a massacré le ministère de l’équipement : les routes sont parties aux départements avec les effectifs et les départements ont réussi à embaucher et payer plus cher les agents ! Merci la décentralisation ! l’ingénierie publique a été supprimée et le traitement des permis de construire transféré aux intercommunalités. Mais les agents sont restés et transformés en flics verts (polices diverses et variées : eau...pour le plus grand plaisir des écolos :

On notera que les collectivités ont multiplié en même temps les effectifs employés à l’urbanisme : la DDE permettait des économies d’échelles : résultat : désolés de froisser les « camarades » du PCRF : c’est le contribuable qui paie !

Au demeurant, on connait le discours de la gauche : y a -t-il trop d’infirmières , de pompiers...de policiers de proximité(évidemment) et celui de la droite filloniste : laissez nous mettre ces gens la au boulot et on va voir ce que l’on va voir !

Pipeau !!!c’est le système qui fabrique des fonctionnaires et du PIB non marchand qui ajouté au vrai PIB vous permet d’être plus « riches »*** sans que vous vous en aperceviez . La régulation de la société par les Peurs de toutes sortes en est un puissant levier

En attendant, un emploi créé dans le secteur marchand génère souvent des exportations. Dans le secteur non marchand il ne produit qu’un supplément d’importations ! Voila le lien entre déficit budgétaire et déficit extérieur ! CQFD

*** je rappelle que l’embauche d’un fonctionnaire augmente le PIB du montant de son salaire, lequel est censé correspondre à ce qu’il produit. S’il passe sa journée en réunions pour savoir sur quel sujet on pourrait organiser des réunions ( je l’ai entendu dans une agence bien connue), vous vous serez donc enrichis du...compte-rendu !