Un cours accessible sur la permaculture, pour néophytes et confirmés

Bonjour les amis !



En ce qui me concerne je vais commencer par un ton qui n'est pas neutre, et exposer ma pensée clairement. Je n'en démord pas et suis convaincu que commencer à minima à produire de la nourriture ne transitant pas via les flux économiques chapeautés par l'État, est un acte personnel révolutionnaire, en soi ! Et je compte bien participer à la promotion de cet état d'esprit.

Avec l'aimable autorisation de Rémi de l'association « Le Jardin d'Émerveille », il m'a été possible de filmer et diffuser son dernier cours en date. (La vidéo n'est pas monétisée ni sponsorisée)

Ce genre de cours n'est souvent accessibles que contre un paiement, dans nombres d'écolieux faisant la promotion de la permaculture, que ce soit sur place, ou en ligne.

L'association s'engage depuis des années à promouvoir bénévolement (la participation sur place est à prix libre pour ceux qui veulent contribuer) la permaculture sur bien des formes, et partager des techniques d'agriculture naturelle, des astuces utiles pour les êtres en chemin vers l'autonomie, et des vidéos (non monétisées) sur Youtube avec des trucs et astuces, et dix années d'expérience, de succès et d'erreurs autour de la culture, sélection, et reproduction des végétaux, support de la vie du sol et synergie du vivant, et de la biodiversité.

Saupoudré de divers conseils de son crû, Rémi a vulgarisé le sujet de sorte à ce qu'il soit également accessible aux débutants.

Le cours complet est accessible en cliquant sur ce lien vers la vidéo.