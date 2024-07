Un député sortant engagé

Curieuse étiquette.

Avertissement : Le bouffon remplit son rôle en écrivant un pamphlet qui dans sa forme excessive cherche justement à pointer du doigt l'outrance de la pratique politique. Ceci pour inviter nos représentants à cesser de faire du débat publique un cirque, une pétaudière, une bataille de chiffonnier ou encore un Vaudeville pathétique. Quand le langage est l'outil de cette dérive, il est bon de s'en moquer en dépit de la gravité de l'heure avec une menace qui elle, se chargera de nous priver de toute liberté d'expression. Je publie donc ce billet sans qu'il faille y interpréter un futur vote, qui doit rester secret dans l'esprit de la constitution. Merci

Une période électorale réserve souvent des surprises tant sur le fond que sur la forme. La réception des bulletins de vote m'a plongé dans un abîme de perplexité puisqu’un candidat dont je tairai le nom pour ne pas flatter sa propension à en faire toujours un peu trop, s'affiche comme député sortant engagé. Inutile de préciser que c'est le dernier terme qui éveille en moi bien des interrogations et me pousse à examiner le message subliminal dissimulé derrière cet étrange adjectif.

La première pensée est de taille. Pourquoi faut-il aller voter puisque notre ami s'auto-proclame d’ores et déjà « engagé » c'est à dire retenu dans la future liste des futurs parlementaires qui siégeront dans le prochain parlement. Les dépenses conséquentes qui sont dilapidées le plus souvent aux frais du contribuable seraient donc parfaitement inutiles puisque les jeux sont faits et que de toute façon comme bien souvent avec lui, rien ne va plus.

À moins que cet engagement ne relève d'autres interprétations que j'entends examiner à la loupe ou à la louche pour ce maître queux de la tradition gastronomique. La première hypothèse m'enchante quelque peu. Notre homme, en pleine crise de lucidité ou de digestion, a inversé les éléments et semble ainsi s'engager à être sorti du prochain jeu électoral. Si tel est le cas, ce serait reconnaître qu'avoir soutenu un Président aussi imprévisible et méprisant mérite de sortir la tête basse de l’arène.

Je crains de faire fausse route compte tenu de l’opiniâtreté de notre candidat à se maintenir coûte que coûte à flot. L'engagement en question, compte tenu du contexte, ne serait-il pas de nature militaire. Après avoir fait don de sa personne au parlement, le va-t’en guerre du camembert et de la baguette de tambour entend peut-être porter ses efforts sur d'autres théâtres des opérations. Il faudrait alors s'incliner devant son courage à exposer au feu de l'ennemi, un corps dont il entend faire don à la nation.

La multiplicité des étiquettes qui soutiennent pousse à avancer l'hypothèse que ses engagements sont multiples, variés et tiennent compte du sens du vent. C'est donc là un point qui plaide à la faveur de cet émule d’Edgar Faure. Radical jusqu'au bout de ses idées pour maintenir un cap dans un brouillard à couper au couteau, dans un horizon bouché, la renaissance est toujours possible tant que l'on reste tous ensemble derrière un capitaine déboussolé.

Puis me vient à l'esprit qu'un espace a été mangé et que notre haut dignitaire se trouve tout simplement engagé, c'est à dire sous le coup d'un contrat qui le lie avec un débiteur quelconque. Le voilà donc sous la tutelle d'une autorité qui lui est supérieure et pour laquelle il a pieds et poings liés. Cela ressemble bien plus à ce que j'attends de ce monsieur si proche de celui qui nous gouverne.

Gageons que, quelle que soit l'hypothèse qu'il faille retenir, ce sera une gageure de reconduire son engagement dans le contexte présent. Le bon pasteur du Camembert et le pâtre à la baguette vertueuse n'ayant plus sa place dans un parlement qui aspire à devenir un forum fort peu patelin. Lui le chantre de la ruralité ne saurait que faire à lutter contre tous ces extrêmes qui l’assailliraient de toutes parts.

Dégager le député engagé pour le sortir de ce bourbier eut été alors lui rendre un immense service pour lui donner le temps pour se concentrer à sa mission céleste, prendre de haute lutte la cité Johannique lors des prochaines municipales. Un combat bien plus important qui nécessitera de lui un engagement de chaque instant. Il aurait ainsi tout loisir de soigner ses formules et de ne pas abuser d'un langage qui risque fort de le faire battre comme plâtre dans la belle citée.