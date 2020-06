Un genou à terre

@olivier cabanel : « si vous aviez ouvert le lien proposé, vous auriez découvert qui avait constaté qu’ils votent majoritairement à l’extrême droite »

J’ai fait. J’ignorais deux choses extrêmement importantes : un, que Médiapart avait placé des cameras dans les isoloirs pour surveiller le vote des flics et des gendarmes, deux qu’il était interdit aux flics et aux gendarmes, toujours d’après Mediapart, de voter pour Marine le Pen ...

Que la gauche bienpensante, celle des « milieux autorisés » par Médiapart, nous propose donc un programme enthousiasmant de « nouvelle société » crédible et bien chiffré et elle va ramener le score de Madame le Pen à des proportions plus modestes qui cette fois représentera bien l’extrême droite comme on le lui reproche, et non pas un ramassis très hétéroclite de citoyens déçus.

Et parmi ces citoyens se trouvent effectivement des flics et des gendarmes qui en ont marre de se faire traiter à longueur de journée de racistes et d’assassins par ... heuueuuu, bon .... si vous avez un miroir vous allez trouver facilement ...