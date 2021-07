Un Macron hors la loi ?

La question peut surprendre, et pourtant... : Lorsque le chef de l’état prend la décision d’interdire aux citoyens non vaccinés d’avoir une vie sociale normale, faisant de la discrimination son arme...menaçant françaises et français en les poussant à se faire vacciner...alors qu’il a voté par 122 voix pour, et 2 contre, une loi au sein du parlement européen qui interdisait (entre autres) de rendre la vaccination obligatoire, ne se met-il pas hors la loi ?. lien

En effet, voici le texte de la loi votée avec une quasi-unanimité : « la résolution 2361 adoptée le 28/01 par le Conseil de l'Europe stipule en articles 7.3.1 que la vaccination ne devra PAS être obligatoire et que personne ne devra subir de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner , si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement.

- l'article 7.3.2 stipule que personne ne devra être victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison des risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».

Le texte complet sur ce lien.

Le chef de l’état avait pourtant assuré en décembre dernier qu’il « refusait de rendre la vaccination obligatoire »... se discréditant définitivement. lien

D’autant que la pression qui est exercée sur le peuple manque de logique, puisque le 18 juillet, on ne dénombrait que 5 décès dus au coronavirus, alors qu’il meurt 1700 français par jour, pour diverses raisons. lien

La parole présidentielle a de toute façon perdu beaucoup de poids au cours de ce quinquennat raté, comme récemment en reniant sa parole lors la convention citoyenne pour le climat. lien

Mais revenons à cette discrimination...certains médias ont publié le résultat d’une consultation, affirmant que 72% des français y étaient favorables, oubliant au passage de signaler qu’il s’agissait uniquement du personnel soignant...d’autant que d’autres sondages disent le contraire, affirmant que 55% des 18-34 ans y étaient hostiles. lien

Le gouvernement peut bien sûr se réjouir du succès de son opération que l’on peut qualifier de chantage, mais que sera le coup d’après ?

Le 14 juillet, des milliers de français se sont rendus sur les Champs Elysées, malgré la multiplication des barrages que les « forces de l’ordre » ont installé un peu partout, et au passage du chef de l’état, et l’ont copieusement sifflé et hué, aux cris de « Macron, démission ! »...ce que les médias traditionnels ont largement passé sous silence. lien

Puis, le 17 juillet, dans plus de 100 villes de France, des milliers de résistants sont descendus dans la rue, dénonçant une dictature sanitaire, et même si des tentatives de récupération politique voient le jour, il est probable que ce mouvement de colère va prendre de l’ampleur au fil des jours, alors que le débat s'ouvre à l’Assemblée Nationale, puis au Sénat. vidéo

D’autre part, des restaurateurs, décidés à ne pas vouloir jouer le rôle de flic, ont pris le parti de fermer leurs restos, ou de ne faire que de la vente à emporter...voilà qui ne va pas faire les affaires du ministre de l’économie...

Et ce n’est pas tout, une majorité de personnel soignant est prête à démissionner si on lui impose la vaccination, argumentant que d’une part, le variant Delta, même s’il est contagieux, est bien moins dangereux que le coronavirus, qu’il se soigne comme une simple grippe... et d’autre part, ils ont pris conscience de l’inefficacité du vaccin, puisqu’il ne protège pas du variant.

Écoutons la parole de cette infirmière qui explique la nature de ces vaccins : lien

Et puis aujourd’hui, la UNE TV a fait sa 1ère émission, et c’est décoiffant. lien

Et ce n’est pas tout.

Les routiers ont décidé de ne plus faire de livraisons à partir du 15 aout, ce que l’on peut découvrir dans cette courte vidéo.

En effet, s’ils refusent de se faire vacciner, ce qui est le cas du routier qui s’exprime, ils ne seraient pas autoriser à livrer les grandes surfaces, et il deviendra donc inutile de se déplacer.

Ça bouge aussi du côté des pompiers et des soignants, et ils sont 2 millions à menacer de démissionner si on leur impose la vaccination. lien

Pour le moment, la classe politique semble courber l’échine et est bien silencieuse, se rendant complice des décisions scandaleuses du pouvoir, mais des voix commencent à s’élever : comme celle du député François Ruffin ( lien), dénonçant le fait que la décision du pouvoir transforme tous les commerçants en flics potentiels (lien) mais aussi celle de Martine Wonner, qui avait déjà démissionné de la LREM, et poussée hors de son groupe « liberté et territoire » groupe qui semble avoir une étrange notion du mot « liberté ». lien

Sur le terrain juridique la situation s’accélère puisqu’une action collective européenne d’avocats et citoyens, dans un objectif de transparence, pour être validée, elle doit recueillir 250 000 signatures, et en quelques jours elle a recueilli près de 150 000 signatures.

Les arguments développés sont les suivants : affirmant que l’urgence de la lutte contre le coronavirus ne justifie pas toutes les dérogations. La nécessité de relancer la machine économique ne doit pas exposer la population à des effets secondaires indéterminés, ou à des bénéfices incertains, lesquels ne peuvent être vérifiés que par la transparence des données. La tentation des autorités de créer une obligation vaccinale, même par l’intermédiaire d’un passeport vaccinal, ne doit pas l’emporter sur les libertés publiques. Face à une balance bénéfices-risques incertaine, pas question d’offrir aux fabricants de vaccins une impunité absolue. La transparence impose un accès direct aux données pour vérifier le bien-fondé des décisions arrêtées. Nos voix s’élèvent pour demander des comptes aux autorités européennes. lien

Pas étonnant dès lors que, ces manifestants scandalisés par ce qu’il faut bien appeler une « dictature sanitaire », certains ont décidé d’arborer une étoile jaune, mentionnant : « non vaccinée ».

Il était fatal que certains aient trouvé démesurée, voire scandaleuse, cette comparaison avec la situation que Juifs et Gitans ont connu dans les années 40...et pourtant, ce serait oublier que dans certains hôpitaux le personnel soignant a une blouse de couleur différente selon qu’il soit vacciné...ou pas... (lien) et que dans certains campings, on propose un bracelet aux vaccinés. lien

Certains vont plus loin, proposant que les manifestants collent un QRcode sur leurs fronts...

Pendant que Rodolphe Bacquet, rédacteur chez « Totale santé » digresse sur la prochaine obligation de mettre des bonnets verts ou des slips violets, (lien) une internaute pastiche la célèbre chanson de Gainsbourg...j’fais des trous !

Autre conséquence des décisions macronniennes, le défi lancé par le Sénat souverain de Savoie, qui fait savoir son indignation face aux mesures liberticides décidées par le gouvernement français. lien

Mais que fait la police ?

Elle peut parfois surprendre...

On sait que le pouvoir utilise largement ses « gardiens de la paix » pour empêcher certaines manifestations récentes, ce qui n’a pas empêché l’un de ces gardiens de faire sécession, en déclarant (extraits) : « non, je ne contrôlerais pas un gamin de 13 ans pour savoir s’il est vacciné, ou pas...je respecte ceux qui souhaitent se faire vacciner, mais je militerais et œuvrerais pour que mes collègues ne verbalisent pas et n’appliquent pas ces directives complètement absurdes de sens, et je ne suis pas le seul (...) se vacciner doit être un choix, pas une obligation (...) un petit coucou à l’IGPN qui va surement faire un signalement sur mon écrit...j’assume ».

Finalement Macron vient de commettre une bourde supplémentaire : en voulant emprisonner chez eux ceux qui refusent la vaccination, il les a poussés à la résistance, et personne ne peut dire comment cela va finir ?...

En avril dernier, ce gouvernement avait passé commande de plus de 2 milliards de doses de Pfizer pour 2022 et 2023...préparez vos petits bras...lien

Comme dit mon vieil ami africain : « une pirogue n’est jamais trop grande pour chavirer ».

Le dessin illustrant l’article est de Ramo

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

