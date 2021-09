Un obstacle à toute démocratie : les politiciens professionnels préoccupés de rester en place, les PPPDREP

Je vous ai plussé, bien sûr.

Vous avez résumé simplement ce qu’on appelle abusivement la « démocratie » à notre époque. Vous auriez aussi dû insister sur la corruption qui l’accompagne nécessairement.



Ceux qui ont compris cela forment une part non négligeable des abstentions : Ils considèrent que les élections ne sont ni nécessaires ni suffisantes pour qu’on puisse parler de démocratie. Ils ne voient pas l’intérêt de donner leur suffrage à des corrompus, au mieux à des inutiles.



Le peuple est capable de s’exprimer lui-même — A condition que l’on n’ait pas tout verrouillé pour l’en empêcher, ce que font activement tous ceux qui veulent profiter des privilèges de cette classe artificielle. Des juristes, des beaux-parleurs. Des inutiles, car si chaque projet de loi était proposé à disons 10 000 personnes tirées au hasard dans les listes électorales, on aurait des lois bénéficiant exclusivement au peuple.

Bien sûr, ceux qui profitent de la gabegie actuelle sont prêts à tout pour faire perdurer le système inique actuel. Mais pas le peuple.

Le peuple croit naïvement ce qu’on lui a dit, qu’il n’est pas capable de légiférer, et qu’il faudrait être juriste pour cela. Et il craint de devoir passer ses dimanches dans les isoloirs... Alors que si on le voulait vraiment, en dix minutes on pourrait créer un système permettant au peuple de déclarer lui-même ses propres lois.

Hélas, personne n’a vraiment envie que le pouvoir retourne au peuple...