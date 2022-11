Un oiseau de proie

Akeu kuku

Je viens me faire plaindre... Normal je suis pauvre , adulte handicapé et vieux... Je vis dans un immeuble converti en immeuble d’habitation en 1984 où les suspicions d’amiante sont fortes (toiture en éverit) et où l’isolation est isolée du bâtiment voire même carrément classe xxx. J’ai régulièrement chez moi les jours de gros orages des inondations de quoi remplir la baignoire et je suis en procès depuis dix ans avec le bailleur. Je sais j’aurai pu/du partir mais mon coté saint Bernard me pousse à persuader les autres locataires que 3000 euros d’électricité avec un chauffage grille pain défaillant et des fenêtres sans joint ce n’est pas normal qu’il faut réagir... J’y peux rien dans cet immeuble on est tous des cassos (oui mon chéri on est même des raclures de bidets si ça peut te faire bander) avec plus ou moins tous les pathologies récurrentes

de la vie de pauvre... Du coup, on a beau demander supplier prier crier geindre et ben ça sert à keud’s. J’ai déjà perdu deux procès et je ne désespére pas de perdre une dernière fois avant que l’immeuble où le bailleur ne fait plus de location soit vide. Evidemment c’est une chouette bâtiment avec un vrai potentiel dans une petite bourgade du libournais proche de la gare de tout commerce et des activités au RDC... Seulement voilà le bateau prend l’eau, canalisations qui explosent, odeurs d’égout qui remontent, ménages aléatoires... et nous sommes accroché à cet écueil en espérant qu’on vienne nous aider... Seulement pour ça il faut passer par les élus des locataires et franchement pour avoir contacté les trois listes et ben non désole vous savez monsieur on ne peut rien faire et puis vous êtes loin de la grande ville t puis vous êtes mal habillé et vous sentez pas bon moi j’ai jamais tué de chat ou alors y’a longtemps.... Bref, peut être suis je médisant mais je ne crois pas que les représentants des locataires en tout cas chez Mésolia soient la pour nous aider je pense qu’ils sont plutôt dans des stratégies individuelles et personnelles comme tous politiques qui se respectent.... Bon j’arrête je deviens médisant mais pour être vraiment clair pour ce qui est de l’expertise en bâtiment j’ai un bac+5 en architecture et donc un tout petit peu de savoirs et de connaissances quand aux pathologies et stratégies en matière d’immobilier... Cerise sur le gâteau, pour l’instant je suis en dépôt de plainte et le juge n’a même pas voulu m’entendre... Perte de temps il parait...

Merci pour votre lecture à peluche