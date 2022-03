Une IA ne sera jamais notre directeur de conscience

Dans une courte vidéo qui circule sur le net et dont on dit qu'elle fait un tabac chez les transhumanistes, Yuval Noah Harari conseiller de Klaus Schwab dit que l'être humain sera obsolète !



Transcription de la vidéo :



« La science ne connait que deux types de processus naturels : des processus déterministes, des processus aléatoires, et bien sûr des combinaisons de hasard et de déterminisme qui aboutissent à un résultat probabiliste. Mais rien de tout cela n'est la liberté. La liberté n'a absolument aucun sens d'un point de vue physique sou biologique. C'est juste un autre mythe, un terme vide, que l'homme a inventé. L'homme a inventé dieu et l'homme a inventé le paradis et l'enfer et l'homme a inventé le libre arbitre. Mais il n'y a pas plus de vérité dans le libre arbitre qu'il n'y en a dans le paradis et l'enfer.

Et quant aux sentiments qui sont eux bien réels, il ne sont pas une fiction de notre imagination, mais les sentiments ne sont que des algorithmes biochimiques et il n'y a rien de métaphysique ou de surnaturel à leur sujet. Il n'y a aucune raison de les considérer comme la plus haute autorité du monde. Et surtout, ce que les scientifiques et les ingénieurs nous disent de plus en plus, c'est que si nous avions suffisamment de données et suffisamment de puissance de calcul, nous pourrions créer des algorithmes externes qui comprennent les humains et leurs sentiments mieux que les humains ne peuvent se comprendre eux-mêmes.

Et une fois que vous avez un algorithme qui vous comprend et comprend votre ressenti mieux que vous même c'est le moment où l'autorité se transfère des humains aux algorithmes »

------



Hommage du vice à la vertu, un prédateur par définition immoral, se plait à se prévaloir d’un verdict neutre, c'est-à-dire dénué de morale, quand il est en sa faveur. Une IA forte serait une IA qui produirait des résultats non prédéfinis par son concepteur. Mais cela ne suffirait pas à en faire un arbitre des élégances, loin s’en faut.



Pour comprendre la portée du discours Yuval Noah Harari, il convient de préciser le concept de compréhension qui en est le pivot et dont l'orateur ne nous dit rien.



Quelques définitions :



« La cognition est le processus par lequel les entrées sensorielles sont transformées. L’affect renvoie à l’expérience des sentiments ou des émotions. La cognition et l’affect constituent la compréhension. » Wikipedia

« Nous expliquons la nature, nous comprenons la vie psychique », Dilthey

« La vérité est ce qui est conforme à la réalité et, en conséquence, dont on peut affirmer que c’est vrai. Mais la réalité des choses, comme tout un courant de la philosophie a tendu à l’établir (notamment la phénoménologie), n’existe que pour une conscience qui la perçoit. » Là

Conclusion :

De tout ceci il découle que la compréhension est une adéquation à nos intentions, et que nos intentions relèvent de nos affects, donc de la conscience. Une machine aussi perfectionnée soit-elle n'aura jamais ni conscience ni affects : par conséquent, ses seules intentions dans le meilleur des cas mais aussi du pire, ne sauraient être que celles de son concepteur, puisque la vérité lui sera toujours inaccessible.



Expliquer n'est pas comprendre : une machine pourrait expliquer notre comportement dans le cadre de l'intention de son concepteur, mais jamais dans le cadre de nos propres intentions, par conséquent jamais mieux que nous mêmes.



Post scriptum : Pour prendre la mesure de ce que les transhumanistes manigancent, cette deuxième vidéo de Yuval Noah Harari :



« Les humains sont maintenant des animaux piratables. Vous savez que les humains ont ça, cette âme ou cet esprit, et ils ont le libre arbitre, et personne ne sait ce qui se passe en moi. Donc, que je choisisse quoi que ce soit dans les élections ou dans les supermarchés, c'est mon libre arbitre. C'est terminé. Libre arbitre, c'est terminé. Aujourd'hui nous avons la technologie pour pirater les êtres humains à grande échelle. Je veux dire, tout est surveillé, tout est numérisé. En cette période de crise il faut suivre la science. On dit souvent qu'il ne faut jamais laisser passer une bonne crise parce qu'une crise c'est l'occasion de faire de bonnes réformes qu'en temps normal les gens n'accepteraient jamais mais en temps de crise, vous voyez, on a une chance. Alors allons y. Le vaccin nous aidera bien sûr, il rendra les choses bien plus gérables. La surveillance. Les gens pourraient regarder en arrière dans 100 ans et identifier l'épidémie de coranavirus comme le moment où un nouveau régime de surveillance a pris le dessus. En particulier la surveillance sous la peau qui je pense, est peut-être le développement le plus important du 21è siècle. Cette capacité à pirater les êtres humains pour aller collecter des donner biométriques, les analyser et comprendre les gens mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes, je crois que c'est l'événement e plus important du 21è siècle. En piratant les organismes, les élites acquièrent le pouvoir de réorganiser l'avenir de la vie elle-même parce que une fois que vous pouvez pirater quelque chose, vous pouvez généralement aussi le concevoir. La sélection naturelle est remplacée par la conception intelligente ; l'ère de la vie inorganique commence maintenant. Dans les décennies à venir, l'IA et la biotechnologie nous donneront des capacités divines pour réorganiser la vie et même pour créer des formes de vies complètement nouvelles. Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de vie inorganique façonnée par le design intelligent, notre design intelligent. »



Ça fait froid dans le dos !