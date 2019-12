J'aimerais donc vous le suggérer comme addition au catalogue, de jure puisqu'émanant d'un représentant la nation ou, à défaut pour le cas où vous contesteriez ce point, comme document d'intérêt général sous la rubrique « auteurs externes – chercheurs, universitaires, journalistes - [] choisis pour leur connaissance et leur expertise reconnues sur les thèmes traités. », ainsi qu'elle est décrite sous « à propos » . Si la signature de M. Lassalle garantit le sérieux de ce rapport, encore voudriez vous savoir ce qui le soutend : l'expertise de deux juristes : Nadya Saidi (un malheur n'arrivant jamais seul, son site personnel, qui hébergeait lui aussi ce rapport , n'existe plus !) et Antoine Fontaine

Sauf erreur de ma part, le rapport parrainné par le député Jean Lassalle, de 2014, intitulé « Les Justiciables face au Service public de la justice » n'y est pas repertorié, lacune d'autant plus dommageable que, s'il avait été pendant un temps affiché sur son site , celui-ci a manifestement été racheté par une entité privé, et il n'est pas retourné par le moteur de recheche du mouvement qu'il dirige, Résistons !

S'il coule de source que le sujet touche au coeur de la vie des Français, il ne peut faire de mal de laisser parler le rapport sur sa pertinence :

1. Sur les principes généraux :

Une démocratie ne peut fonctionner sans justice : Les droits civils et politiques, comme le droit à la vie et la liberté d'expression, les droits économiques sociaux et culturels, comme le droit au travail ou à la santé et les droits des personnes ne peuvent subsister que grâce à l’existence d’une instance judiciaire souveraine et rigoureuse. Pas de justice sociale sans une justice juste et équitable.

2. Sur la sévérité du constat :

[...] l’examen des témoignages et des dossiers citoyens alléguant des abus du corps judiciaire, établit solidement que le phénomène de l’encombrement des tribunaux est également causé par les comportements fautifs et répréhensibles de certains agents judiciaires, contraires à l’exigence de probité et de dignité que les citoyens sont en droit d’attendre [...] Une liste désolante de délits d’entrave, qui font ressembler la République française à une

démocratie de façade. Où les fauteurs ont l’arrogance de l’immunité.

3. Sur la résonance de ce constat, et donc l'attente qui lui correspond, chez le public :

Le dernier sondage BVA publié dans Le Parisien du dimanche 16 février 2014, révèle que les trois quarts des Français (75%) estiment que la justice en France fonctionne mal. Parmi les critiques à son égard : "lente, complaisante, inégalitaire, élitiste, incompréhensible, déshumanisée, ".

Manitestement sur la base de ce rapport, M. Lassalle avait en 2016 fait une proposition de résolution de création commission d'enquête « sur l'état de la justice », n° 3676 de la XIVè législature , tristement restée lettre morte (complaisance imputable à tous les chefs de groupe de l'AN, mais au premier chef au garde des sceaux de l'époque, JJ Urvoas, qui serait ensuite mis en examen pour des faits de favoritisme commis dans le cadre même de cette fonction...), faisant ainsi que ce rapport demeure un véritable trésor caché sur le (dys)fonctionnement de cette institution, dont l'intérêt général supplie que vous l'intégriez au catalogue de la Documentation Française.

