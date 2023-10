@Aristide

Moi aussi je déteste la caricature de Jean-Luc Mélenchon. Je déteste toutes les horreurs et bêtises que ces gens de LFI disent si souvent. Qui en fait ne sont pas vrais ou n’ont pas les dimensions avancées quand on prend le temps de regarder de près les liens ou éléments apportés par tous ces détracteurs quand ils s’en donnent la peine et dont la force est de répéter inlassablement les mêmes choses ou d’utiliser les mêmes procédés. Que veulent cacher ces gens pour se comporter ainsi ? Quels intérêts ont besoin d’être dissimulés à ceux auxquels ils s’adressent pour avoir besoin de la caricature et du mensonge comme arguments. En fait, nous avons aussi tout simplement parmi ces gens, les plus nombreux, des gens de bonne foi qui ont été trompés et abusés et des gens lassés qui finissent par être écœurés de cette image de la politique. Qui finissent par ne plus voter. Ce qui est une chance inespérée pour ceux qui ont tant besoin de ces pratiques. Il s’agit donc malheureusement, c’est déplorable, de devoir regarder de près la réalité précise et complète de ce qui a été réellement dit ou qui se soit passé au lieu de pouvoir bénéficier d’une information raisonnablement contrastée où chacun prend ses repères et se fait son idée. Un fonctionnement normal, équitable, de l’information devra être rétabli et il n’y a plus de temps à perdre.