Vers la suppression de la limitation à 80 km/h ?

Mes constats !

— depuis le passage à 80km/h ma consommation a plutôt augmenté, je roule de temps en temps en 4ème ...

— Ma vitesse moyenne a baissé de 15km/h et non de 10km/h : les routes sont plus encombrées et certains roulent entre 60 et 70 !

— Dans les statistiques qui nous sont généreusement fournies on ne fait jamais la part des accidents causés par des excès de vitesse ! C’est pourtant la qu’est le VRAI danger ....



— Si l’on veut vraiment supprimer les risques, il faut rouler à zéro km/h.....

Ou donc en sont les recherches sur la téléportation ? ? ?