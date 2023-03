Vers le grand effacement de la démocratie

Pourquoi alors ne pas reporter la faute aux année quarante-quarante cinq. Car si les baby-boomers ont réagi en adolescents atteints d’hubris, c’est bien le résultat de la guerre. Les psys parleraient de PHASE MANIAQUE suivan la dépression de la grande guerre. Il fallait oublier et vite. Etre dans un excès de vie,...pour oublier... construite des building, comsommer. Claquer de l’argent souvent pour des laideurs. Comme les Etrimo en Belgique... Une personne en phase maniaque est anormalement euphorique, énergique, hyperactive ou agressive. Elle est exaltée et conçoit une confiance déraisonnable en elle-même. Elle n’a plus d’inhibition, fait ou dit ce qui lui passe par la tête, sans se soucier des conséquences de ses actes et de ses propos. A près le FÜHRER, c’est la fureur de vivre.... (James Dean...). Mon article qui reste en modé parle justement de cette thématique. Je suppose qu’il ne passera pas. Le problème des soixante-huitards, c’est qu’ils voulaient tout abolir. Toute autorité ou méritocratie qui selon eux rappelaient de manière totalement érronée, les règles absurdes de la grande guerre. Hélaaas, jetant l’enfant avec l’eau du bain... Pour les jeunes (dont je fus) de cette époque, il fallait tout détruire. Mettant dans le même sac : rêglement absurde et autorite. Tous fachos... Mon prof de la sorbonne, un facho.... Cela rappelle d’ailleurs 1789. Quand on tenta de détruire tout les symboles religieux. Même les plus beaux qui ont été construits par des artisans. Des vrais. Pas le fromage de chèvre du Larzac.