Violences urbaines : à quoi s’attendre pour la fête nationale ?

@Fergus Les pays tres performants tels le japon et l Allemagne n ont pas su tracer des politiques natalistes claires .

L Allemagne sera dans un cercueil en or.

Ce pays a aussi des problemes

la Suede s etant ouvert a une immigration extra européenne a eu aussi de serieux problemes Des émeutes violentes ont eu lieu dans les banlieues , Le ministre en poste voulait déployer l armee ,

Quant à nous, honnête oblige , la droite a aussi sa responsabilité et doit l endosser .



Pompidou avait applique le bon principe évoqué par Malthus , plus la main d eouvre est abondante , plus la pression à la baisse sur les salaires est possible . C est en ce sens que les libéraux pourfendent Malthus ,



Sous la pression du patronat il a fait rentrer des immigrés et beaucoup , et des empires tel que BTP Bouygues se sont crées .



Giscard a continue avec le regroupement familial et la dynamique de la croissance demographique exogène a ete largement amorcee .





Voir les travaux de Mme Michele Triballat démographe .



Etonnement , Mitterand qui est pas cite par la gauche actuelle et dont Melenchon soutint sa candidature, a ete de l un a émettre que le seuil d assimilation avait ete depasse ,

Il se proposait de renvoyer les clandestins ,

Aujourd’ hui, l Europe préfère tabler sur une immigration de masse au lieu de développer une politique nataliste européenne ,

Le conseil de Europe en avançant le droit intangible de la liberté individuelle , a ete le chantre de la femme voilée ,Une aubaine pour les radicaux , Affaire relatée par la presse ou l annonce publicitaire avait ete payée par l Europe .





Bis repetita , le résultat actuel ne sont que les conséquences des politiques d hier , politiques appliquées suivant la logique du « courtermisme « à l instar d autres volets économiques ,

In fine une politique nataliste incohérente tant au niveau national qu au niveau europeen en choisissant une immigration de masse , Nous avons donc ce résultat , Pas de jérémiade , Notre territoire se liabanise c est l evidence .