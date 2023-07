Vivre Indépendamment du Peuple

V I P ...

Le retour des privilèges.

Ils vivent en s'émancipant des règles qui régissent le peuple. Ils n'ont pas de sang bleu et ce n'est pas à leur naissance qu'ils doivent de profiter de privilèges qui sont refusés aux manants, aux gueux, aux humbles gens. Il est vrai qu'avec un monarque ancien banquier, la noblesse d'argent à de beaux jours devant elle jusqu'à ce que la révolte des opprimés ne songe à leur couper les bourses.

Ils s'arrogent bien des faveurs et il convient de préciser en toute honnêteté, qu'on les leur consent tout autant sans qu'ils aient besoin de les solliciter. Ils ont su se montrer indispensables en se montrant généreux vis à vis de ces valets qu'ils ont placé au pouvoir. De substantiels cadeaux ont fait de ceux qui nous gouvernent leurs obligés, ils sont en droit d'attendre le retour sur investissement et quelques avantages qui les placent au-dessus des communs.

On les nomme VIP, ceux qui vivent indépendamment du peuple, au-dessus des règles collectives. Autrefois, ils n'étalaient pas leur passe-droit puis notre société s'enfonçant dans une inégalité de fait et de traitement systématique, ils n'eurent plus honte de s'afficher, faisant même démonstration de leur condition supérieure.

Parking réservé, places préférentielles, traitements de prince et coupes de champagne à gogo tandis que les gogos, à deux pas d'eux sont même privés de bière. La devise de la République bafouée sans que cela soit étonnant tant ce pourvoir s'exonère totalement des principes qui prévalent dans un tel système.

La coupe semblait pleine dans les stades quand les écrans géants montraient à ceux qui paient leur place, des images d'individus au-dessus du lot, perchés dans des loges et buvant dans ces coupes qui ne sont pas mises en jeu sur la pelouse. Même la honte ou la pudeur ne sont plus leur préoccupation, ils s'affichent avec l'arrogance et la morgue des élus de la destinée.

Elle le devient plus encore avec l’événement planétaire que constitueront les jeux olympiques. Même principe de différenciation, même affichage qui ne choque personne, même inégalité flagrante, justifiée par un pragmatisme qui annihile toute moralité. Les VIP auront droit à l'alcool quand le tiers état ne pourra pas se taper la cloche. On se demande encore si le clergé sera de la fête …

Il semblait acquis que la loi était la même pour tous. On a bien vu qu'il n'en était rien avec des parlementaires qui s'arrogent des exceptions et des mesures dérogatoires, des coupe-files et des sésames indus. Alors que leurs généreux donateurs soient récompensés par de généreux pourboires, il n'y a rien d'étonnant.

L'égalité n'a pas survécu aux quelques jours d'euphorie qui ont suivi la nuit du quatre août 1789. Depuis les seules révolutions qui vaillent sont celles de la planète autour du soleil. Les VIP non seulement sont les principaux vecteurs de la destruction de la planète mais qui plus est, ils espèrent bien échapper à la grande catastrophe qu'ils entendent réserver à la piétaille.

Alors, ils peuvent trinquer à leur guise et à leur santé sans se soucier de la nôtre y compris pendant cette grande célébration du corps sportif dans un esprit sain. Le comité olympique vous invite à vous presser sur le parcours de la flamme. La bonne idée que voilà si celle-ci tombait dans des mains susceptibles de mettre enfin le feu aux poudres pour qu'explose ce système de prébendes et d’injustices.

À défaut, il serait bon, tout en décrochant le portrait du Monarque dans les mairies de couvrir de peinture rouge une devise qui n'a plus aucune valeur. Cela ferait un peu de sport même si celui-ci ne figure pas au programme de cette farce.

À contre-jeu.