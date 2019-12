Voter avec ses pieds

Bonjour Olivier,

J’ai bien aimé ton article, qui est très intéressant, « mais » j’ai une ou deux petites remarques à faire :

Je sais qu’un article sur Agoravox ne peut pas être trop long, qu’il est nécessaire de résumer, mais on dirait à te lire qu’aucune étude ne se pose la question de savoir si les femmes votent pour les mêmes raisons que les hommes. On parle des « électeurs » en règle générale.

Deuxièmement, je crois qu’il faut aussi prendre en compte le côté culturel. Les critères de sélection des candidats sont certainement très différents en fonction de la culture d’un pays, de même que le comportement des candidats.

Ici en GB, un candidat (ou une candidate) qui agresserait violemment son opposant(e), comme apparemment Mme Le Pen l’a fait, qui serait malpoli, ou qui perdrait son sang froid et dirait ensuite « non, je ne me calmerai pas », comme apparemment Mme Royal l’a fait, c’est inimaginable. D’ailleurs, durant les débats, les différents protagonistes parlent chacun leur tour, ça arrive que certains essayent de couper la parole aux autres, bien sûr, mais ici, c’est très, très mal vu de se comporter comme ça, on ne considère pas que ça fait partie d’une conversation normale et, en règle générale, ça ne dure pas longtemps, ne serait-ce que parce que le modérateur du débat, si ce n’est l’autre candidat, va remettre la personne à ce point malpolie à sa juste place. Les débats sont donc très différents de ce qui se passe en France. Il peut y avoir des exceptions notoires, bien sûr, par exemple des personnes antipathiques et très véhémentes qui aimeraient bien monopoliser le débat, ça peut exister comme partout ailleurs, mais en règle générale, c’est comme ça que ça se passe. Les débats pourraient très bien avoir lieu de la même façon en France, avec plus de calme, mais j’ai l’impression qu’inconsciemment, le public devant sa télé « en redemande », si tu vois ce que je veux dire.

C’est très gênant pour moi, car je ne supporte pas les foires d’empoigne, je ne supporte pas les gens agressifs, ou qui s’envoient des vacheries à la figure, donc du coup je ne regarde jamais les débats français (je crois qu’ils sont retransmis sur TV5Monde). De toute façon, pas besoin de ça pour savoir pour qui voter.

Personnellement je me fiche complètement du physique de la personne, je vois pas ce que ça a à voir avec son programme politique, je me fiche également de savoir si la personne est un grand orateur, ou une grande oratrice, car ce genre de trucs ça se travaille, et parfois les plus grands orateurs sont juste de grands manipulateurs qui n’ont en fait pas grand chose à dire, ou qui font de fausses promesses, par contre j’essaye d’évaluer la crédibilité des promesses faites (du genre, c’est très bien de promettre ça, mais comment on va le financer) et je fais un peu attention quand même à la personnalité de la personne en plus de son programme, car quelqu’un qui me semble (en espérant que je ne me trompe pas sur ce point) faux (ou fausse) et hypocrite, ou quelqu’un qui met tout le monde dans le même panier, qui est incapable de faire des compromis... ce genre de choses, ne risque pas de recueillir mon vote.

Ma dernière petite remarque t’est directement adressée. J’ai remarqué que, depuis longtemps, tu écris « Sarközi » au lieu de Sarkozy, comme je l’ai toujours vu écrit partout. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Même si tu le détestes, pourquoi écorcher systématiquement son nom ?