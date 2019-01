10 ans après (3/6) : l’enrichissement des uns fait toujours plus l’appauvrissement des autres

« accepter des inégalités »

D’où vient ce mot de « inégalité » et à quoi fait-il référence ? et puis aussi, bien sûr, que veut-il désigner ?





Cela voudrait désigner des inégalités de niveau de richesse ?

Il est bien évident que le rêve d’une stricte égalité du niveau de richesse ne pourrait être exigée que par des bizounours pathologiquement marginaux.





Est-ce que cela fait référence à un défaut de l’égalité clamée par notre Constitution ?

Certainement pas, car l’égalité de notre devise nationale « liberté, égalité, fraternité » n’est pas une mêmeté (ni un même niveau unique de richesse pour chaque Français) mais une égalité en dignité !





C’est ce défaut d’égalité en dignité qui est inacceptable !

(cf Geneviève De Gaule qui disait : « la Résistance nait de l’inacceptable » )

Et la captation de pouvoir par une excessive accumulation personnelle de richesse conduit de fait à une distorsion inacceptable et malhonnête de l’égalité en dignité prétendument respectée dans notre République.

On ne peut pas « en même temps » prétendre cautionner et défendre un partage du pouvoir par nos institutions et nos élus, et vouloir, par une richesse personnelle conséquente avoir la prétention d’influer personnellement, plus ou moins localement, le cours des choses publiques (Fondations personnelles, normes de fait commercialement instillées dans les mœurs ou addictions publiques, lobbys, groupes de pression, contrats de subordination déséquilibrés, captation et contrôle des média qui rétribuent les journalistes ...)