10 ans après (4/6) : l’oligo-libéralisme financier encore plus fort

@lala rhetorique

« en créant tout à son échelle » : oui, mais alors tout !

Car avant de pouvoir créer « une coopérative bancaire », il faut d’abord s’entendre sur la façon par laquelle « on » va administrer cette banque ....



Ne pas oublier que ce sont d’abord des milieux d’affaire (dont chambres de commerce) qui, au siècle des Lumières, s’étaient intéressés aux fondements mathématiques des diverses technique de scrutin envisageables !



Critiquer et défiler ne suffit pas, certes, et c’est bien ce qu’ont compris tous ces « gilets jaunes » qui malgré les intempéries et l’hiver « se bougent » et occupent les rond-points ...

C’est d’ailleurs ce qui a permis à ce mouvement de tenir et obtenir plus que les ex-tentatives du mouvement des « indignés » ou de celui des « insoumis ».



Reste aussi à savoir analyser les causes des échecs de mouvements précurseurs qui avaient semblé bien partis ... mais avaient peut-être un peu confondu vitesse et précipitation en se trompant de priorité d’action.

Le plus urgent, si l’on en croit le succès mondial effectif d’un état de l’art reconnu dans les bureaux d’étude (cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_de_la_valeur ) c’est de ne pas se tromper dans l’identification du besoin et de ne pas occulter ce besoin par la visée de « solutions » a priori.

Car même avec les meilleures volontés du monde, si le consensus initial sur les besoins identifiés est mal ou insidieusement évalué ... et si les détails (et le diable qui se cache dedans) des procédés d’évaluation de consensus ne sont pas attentivement examinés et collectivement ajustés ... alors la tentative ratée de réorganisation ne fait que discréditer plus longtemps et plus gravement l’espoir d’une meilleure adaptation ...