10 chiffres et 5 minutes de vidéo pour comprendre ce qu’est la sécurité sociale qui la menace comment la défendre

»Je vous rassure, j’ai les yeux bien ouverts, j’ai conscience de l’utilité de la sécu, mais je ne suis pas aveugle pour autant sur ses travers et ce qui en découle.

No

« s il y a remboursement des médocs par la secu ; et bien les labos profitent de ce systeme . au lieu de pratiquer les même prix qu ailleurs . »

Bah oui, parce que le robinet est ouvert. On avait eu un joli reportage là dessus, avec des abus en la matière, des conflits d’intérêts, du lobbyisme, et la belle constatation que les prix en Italie et ailleurs étaient moins chers qu’ici, en la matière, pourquoi ? Certaines sécurités sociale publiques remboursent même sur appel d’offre & jouent sur la concurrence pour obtenir de meilleurs prix et pas la notre ? Pourquoi ?

Qui se souvient du lucentis et de l’avastin ?

« quand vous avez de l oseille et que vous êtes en bonne santé . vous prefereriez priofiter du privé car vous allez estimer que vous aller pouvoir vous en passer . et que vous payerez moins cher .

par contre si une tuile vous tombe dessus . alors là . ça va etre une autre affaire . »

Raccourci grossier. Plusieurs pays faisant partie de l’Union Européenne (donc rien de comparable aux USA) ont à la fois des assurances sociales publiques et privées, et ça fonctionne très bien, j’ai même eu un ami Anglais qui m’a vanté leur système en la matière, ils n’ont pas à sacrifier leurs soins dentaires eux, au moins ! Je vis près de la frontière Allemande et là aussi le mix semble bien les satisfaire. Et la personne dont je parle a justement une famille à charge, assurée aussi, et les tarifs n’augmentent pas avec l’âge du moment que c’est commencé tôt, et surtout, ça revient toujours moins cher que la part sociale prise sur cotisation salariale et cotisation patronale.

Je ne suis personnellement pas en faveur du tout privé, ça serait une énorme erreur, je suis également en faveur de la CMU, qui d’ailleurs est financée par l’impôt et pour laquelle chacun est solidaire.

« donc soit on fait privé et ceux qui sont hors circuit vont crever . soit on fait public et c est une chance pour tous . »

Non, on fait les deux, ça n’est pas incompatible, en plus le public est une notion assez drôle, sachant que la grande majorité des caisses, qu’il s’agit d’URSSAF, de RSI, de MSA, sont gérées par des organismes privés (mission de service public sans aucun appel d’offre, ça semble super honnête tout ça), qui semblent bien profiter de leur train de vie, surtout les « responsables ».

Le RSI est particulièrement pointé du doigt en la matière.

« et quant aux revenus des autres pays , vous prenez en compte aussi les contrats 0 ? comment de personnes sont sur le carreau . »

Vous pouvez étayer ? Je parle bien de choix, pas de privatisation de la sécu. Toutes les privatisations en mon sens ont été une belle connerie. Je suis pour un mix public/privé, je ne vois pas pourquoi un organisme ou une entreprise de mission publique ne pourrait pas rester publique (bien cadrée évidemment) tout en faisant concurrence au privé, du moment que la planche à billet n’intervient pas sauf en cas d’extrême urgence. (Bon de toute façon y’en a plus vraiment, et c’est un autre débat, merci la loi Rothschild sous Giscard d’Estaing...)