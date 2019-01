2 mesures d’urgences pour redistribuer l’argent

Le problème auquel nous sommes confronté actuellement dans nos sociétés modernes, c'est qu'il n'y a plus assez d'argent en circulation, et ce pour une raison toute simple : certains en conservent des quantités de plus en plus importante sur des comptes en banques ou même parfois sous forme de billet dans des coffres.

A la base l'argent sert à échanger des choses, c'est un principe fondamental, mais quand trop de personnes conservent l'argent comme une richesse, en tant que "fortune", alors cet argent est immobilisé, inutilisé, inactif, et donc il n'est plus disponible pour que les autres puissent échanger des choses, le rôle normal de l'argent à la base.

Il y a par exemple des gens "fortunés" qui possèdent tout ce dont ils pouvaient rêver, une ou plusieurs maison, un bateau, pourquoi pas un avion, leur richesse "matérielle" n'est pas un problème, ça donne envie mais le vrai problème c'est qu'ils n'achètent plus rien car ils ont tout ce qu'ils désiraient, et maintenant ils accumulent l'argent sur des comptes, pour augmenter leur fortune (il ne veulent pas refuser de l'argent qu'ils gagnent évidement).

Dans un autre genre il y a des groupes financiers qui spéculent, des banques d'investissement, des hedge funds, qui détiennent des sommes très importantes sur des comptes, de l'argent qui est prêt à être investi dans des opportunités de placement. Si par exemple le Dollar chute sur les marchés internationaux alors ces investisseurs en achètent avec des Euros pour les revendre plus tard... Ici on est très loin du rôle initial de l'argent : échanger des choses ! On achète de l'argent avec de l'argent pour le revendre plus tard plus cher... Si trop d'argent en circulation est utilisé pour ce genre d'activité alors il n'y a plus assez d'argent pour "échanger" des biens, il n'y a plus assez d'argent pour acheter du pain...

En zone euro si on compte tout l'argent disponible (jusqu'à M3) cela fait environ 36 000 € par citoyen. Ce n'est pas si énorme que ça si on y pense et on peut facilement dépasser une limite d'argent immobilisé au-delà de laquelle le système se trouve en difficulté pour continuer de fonctionner normalement. C'est le cas actuellement bien sûr, ce serait difficile de le nier.

Certain vont vous dire que l'argent n'est pas immobilisé mais que c'est de l'épargne et que c'est bénéfique car cet argent sert de réserve au banques pour prêter de l'argent aux entreprise et aux ménages. C'est en partie vrai tant que les entreprises et les ménages ne sont pas trop endettés. De nos jours tout le monde est très endetté (même les pays) et la banque centrale Européenne à même récemment introduit des taux négatifs pour forcer les établissements bancaires à prêter...

Ces taux négatifs sont une très bonne chose et à terme les personnes qui détiennent des sommes faramineuses vont certainement décider de "libérer" cet argent en achetant de l'or, des diamants, que sais-je, des choses qui se dévalueront moins que l'argent à taux négatif.

Le problème c'est qu'il y a urgence et le processus prend du temps, surtout avec des taux négatifs de seulement 0,3 % et qui ne s'applique d'aux réserves obligatoire des banques placées à la BCE. Il faudrait que ces taux s'appliquent à tous les comptes supérieurs à cent mille euros par exemple. Et à des taux de deux pourcent (ou plus ?), les chiffres sont à déterminer, en douceur, il ne faut pas faire exploser le système, ça donnerait juste une guerre ce qui n'est pas souhaitable.

Un des signe qui révèle à quel point une partie importante de l'argent est immobilisé, c'est l'inflation qui ne monte pas. On a même eu peur d'entrer en déflation à un moment, la baisse des prix !!... L'inflation ne dépend pas de la masse monétaire "brute" mais seulement de la partie "en circulation" de l'argent. En effet si un tiers de la masse monétaire est immobilisé alors les prix ne sont influencés que par les deux tiers "actifs".

Il faudrait donc redistribuer (d'urgence) cet argent pour relancer la machine.

Mais le hic c'est qu'on ne reprend pas l'argent à ceux qui l'ont "gagné" et s'ils le désirent ils ont tout à fait le droit de le bloquer sur des comptes. Bref on est tous d'accord : ils font absolument ce qu'ils veulent de leur argent.

Pourtant on arrive à un point critique, il faudrait d'urgence redistribuer même un tout petit peu de cet argent immobile car le système commence à avoir vraiment du mal à fonctionner pour un nombre croissant d'entre nous, et on sent monter la révolte des peuples qui souffrent partout dans le monde sous la forme de mini révolutions et de votes extrêmes...

Le Pen au pouvoir c'est à terme un désordre social important, une guerre civile peut-être, et même potentiellement bien pire on le sait tous, mais de plus en plus de gens ont encore plus peur de la pauvreté qui les menace en se répandant inévitablement puisqu'il y a de moins en moins d'argent disponible. Ils croulent sous les dettes, n'arrivent plus à finir le mois, et craignent de se faire expulser, de finir dans la rue, avec leurs enfants !... Comme tous ces SDF qu'on voit de plus en plus partout... C'est inutile d'essayer de les raisonner, ils "préfèrent" une révolution, espérant que ça ne les tue pas, plutôt que de dépérir et mourir en silence dans la misère. Et on les comprend bien sûr.

Donc le Brexit, Trump, Le Pen, c'est idiot ils le savent mais c'est leur seule "issue", ils en sont "là"... Et nous serons de plus en plus nombreux à en être là étant donné qu'il y a de moins en moins d'argent "disponible".

Une des seule solution viable comme je l'ai dit c'est de baisser les taux de rémunération des placements, et même de les rendre négatifs à partir d'un certain seuil, il ne devrait pas être admissible qu'une personne "bloque" impunément des Millions d'euros ! (des centaines de fois l'argent disponible moyen par citoyens donc !).

Rendre négatif les taux d'intérêts au-delà d'une certaine somme détenue par citoyen permettrait de "motiver" ceux qui immobilisent cet argent massivement à l'utiliser et le remettre dans le système ! Ils pourraient acheter de l'or, du pétrole, des diamants, mais qu'ils nous rendent notre moyen de fonctionner !

Les taux négatifs ne sont pas le seul moyen d'action, il existe une autre solution bien connue à notre problème : créer de l'argent, la fameuse planche à billets. Ça permet de "redistribuer" un peu d'argent neuf là où il n'y en a presque plus. Ce nouvel argent est produit et dépensé par l'état pour ses "frais de fonctionnements", donc il "arrose" toute la population, directement ou indirectement. En plus l'état ne s'endette pas pour le produire, bref, comme l'état c'est tout le monde, c'est équitable et très sain.

Le hic c'est que ceux qui ont accumulés l'argent n'aiment pas du tout ça car pour eux c'est un "appauvrissement", et en substance c'est vrai, après une émission monétaire ils possèdent une "part" moins importante du "gâteau", ils sont moins riches... Alors eux ils veulent zéro "nouveau billet" !! C'est tout ! Ils le disent, haut et fort, et comme ils possèdent les médias on les entend bien. Ils disent que la planche à billets utilisée "massivement", "sans compter", provoque des catastrophes, comme dans les républiques "bananières", et c'est vrai, il faut bien le reconnaître, et puis toute chose faite avec excès est mauvaise de toute façon, mais ils se gardent bien de dire que si c'est fait de manière "raisonnable" c'est bénéfique, salutaire même !!

Ils rallient (ou payent) des économistes à cette cause extrémiste et tout le monde finit par y croire, même les pauvres !! C'est le comble !... Mais ils possèdent les médias alors ils ont une influence importante... Le pire c'est qu'ayant également une influence importante sur le pouvoir ils ont réussi à limiter légalement cette pratique de la "planche à billets" en 1973, c'est la loi dite Pompidou-Giscard-Rothschild (ça en dit long comme titre). En 1993 ce fut complètement interdit au niveau national, et puis carrément interdit à l'international avec l'article 104 du traité de Maastricht repris par l'article 123 du traité de Lisbonne... Riches de tous les pays unissez-vous !

Cerise sur le gâteau : non seulement les états ne produisent plus d'argent pour leurs dépenses ce qui "rééquilibrait" les "écarts de fortunes" mais en plus ils doivent emprunter à la place ! Et à qui les états empruntent-ils ? Et bien à ceux qui ont tout cet argent qui ne leur sert pratiquement plus à rien bien sûr, ce qui leur fait gagner des intérêts (gigantesques) et accélère leur enrichissement... Tout est fait pour que l'argent soit "fructifié" comme on dit, l'enrichissement de ceux qui ont de l'argent est inévitable, c'est une machine infernale, la "crise" empire donc de plus en plus.

On se demande presque comment ils ont réussi à faire gober ce "système" à tout le monde c'est presque incroyable...

A force le système présente de graves carences, il y a de moins en moins d'argent pour le faire fonctionner, pour "échanger". La production n'est plus achetée, donc elle régresse, il y a des fermetures d'entreprises, des licenciements, une hausse du chômage, les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, il n'y a pas d'autre évolution possible... Jusqu'au moment où les conditions de vie d'un nombre trop important de gens deviennent insupportables et que l'ordre public soit menacé... Les gilets jaunes !

A ce moment si le peuple prend les choses en mains c'est la révolution... Et si ceux qui possèdent l'argent, les médias et influence le pouvoir prennent les devants, comme c'est le plus souvent le cas, alors c'est la guerre.

Il faut donc, tant qu'il est encore temps, avant la révolution ou la guerre, deux choses :

1 - généraliser les taux négatifs a -2% aux comptes supérieurs à cent mille euros.

2 - permettre aux états de financer leur fonctionnement à hauteur d'un certain pourcentage de leur PIB, autour de 10 % par an sans doute donc pour la France 250 milliards d'Euros.