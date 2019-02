20 ans : la triple calamité de l’euro

L’euro a 20 ans. Pour cette occasion, j’avais co-signé une tribune avec Jacques Sapir, Jean-Luc Gréau et d’autres intellectuels. Jacques Sapir avait également publié une très bonne synthèse, avant de rappeler le lien entre la crise actuelle et la monnaie unique. L’occasion de revenir sur ce thème qui m’est cher et de rappeler encore à quel point cette construction est une monstruosité.

Catastrophe démocratique, sociale et économique

La déclaration des Juncker est particulièrement ridicule. En 20 ans, les moments de prospérité ont été rares, si ce n’est pour le haut de la pyramide. L’euro ne nous a pas du tout protégé de la crise des subprimes, venue des Etats-Unis, ni même des pratiques extra-territoriales délétères de l’Oncle Sam qui infirment toute revendication de souveraineté, même européenne. Parler de stabilité est particulièrement ridicule étant donné le nombre de crises traversées depuis 20 ans et l’unité semble bien fragile. Le refus de regarder la réalité en face et cette propagande absolument ridicule et totalement contradictoire avec ce qui s’est passé depuis 20 ans démontre bien qu’ils sont des ayatollahs.