+20% pour les salaires des conseillers ministériels qui passent à 8 SMIC mensuel !

D’après Macron et Philippe, la France serait en faillite et c’est pour cela qu’ils coupent dans les APL, augmentent les impôts des travailleurs réduisent les prestations de sécurité sociale, se préparent à tailler dans les indemnités chômages et baissent les salaires des fonctionnaires et les pensions des retraités. Chacun se souvient d’Edouard Philippe, premier ministre larmoyant sur TF1 sur un Etat dont les caisses seraient vides. Mais ce discours n’est que propagande car le gouvernement n’en croit pas un mot. Sinon comment expliquer que les conseillers des ministres du gouvernement Philippe de Emmanuel macron se sont augmentés leurs salaires de 20%. Pour les travailleurs des coups de fouets, l’or coule à flots pour les nouveaux aristos occupant les palais de la République. Comment ne pas rapprocher ces salaires indécents d’avec les 12 000 € de frais de maquillage dépensés chaque mois par le président Macron ?