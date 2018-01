2018… +23% pour la fortune des riches +5% pour l’essence et 10 autres chiffres qui devraient vous révolter

+23% !

Votre salaire a-t-il augmenté de 23% ? Non, vous n’y êtes pas.

Votre retraite a-t-elle augmentée de 23% ? Non, vous n’y êtes pas.

Les embauches ont elles augmentées de 23% ? Non vous n’y êtes pas.

Le nombres d’infirmières, de pompiers, de profs, de cheminots a-t-il augmenté de 23% ?

Non. Vous n’y êtes toujours pas.

C’est la fortune des 500 personnes les plus riches du monde qui a augmenté de 23%.

Soit quatre fois plus que ce qu’elles avaient gagné en 2016 ou si vous préférez, les 500 personnes les plus riches de la planète sont en effet devenues plus riches de 1000 milliards de dollars. Soit 5400 milliards de dollars, plus de deux fois le PIB de la France. Le patron d’Amazon a une fortune estimée à 100 milliards de dollars.

On trouve trois Français dans le top 30 : Bernard Arnault (6ème avec seulement 32, 7 milliards de dollars), Françoise Bettencourt Meyers (18ème) et François Pinault (30ème).

Sur les 300 milliards planqués par les très riches Français dans les paradis fiscaux

0,01% des ménages les plus fortunés, soit environ 3520 ménages, détiendraient à eux seul près de 50% de ces richesses : soit 150 milliards d’euros…

Bon vous direz oui mais ça représente quoi 300 milliards d’évasion fiscale ?

En 2016, le déficit public de la France s’établissait à 3,4% du PIB, soit 75,9 milliards d’euros. Voilà qui vous permettra d’y voir plus clair.

Quelques chiffres, en France :

10% des plus riches captent 27% des revenus.

10% des plus riches possèdent la moitié du patrimoine national.

Les hommes gagnent 34,6% de plus que les femmes.

La moitié des “décrocheurs” scolaires sont des enfants d’ouvriers.

A l’Université il y a 1 étudiant sur 10 qui est fils d’ouvrier.

L’espérance de vie d’un cadre est supérieur de 6 ans à celui d’un ouvrier.

+5% pour l’essence, +10% pour le forfait hospitalier. Rien pour le SMIC

On sait que la première mesure fiscale prise par E Macron a été d’augmenter fortement la CSG pour les salariés du privé, les fonctionnaires et agents publics et les retraités tout en supprimant l’ISF pour les plus riches. Mais la hausse générale de la fiscalité pour les travailleurs, visant les classes populaires et moyennes, ne s’arrête pas là. En effet les comptes épargnes logements et autres comptes sur livret principaux moyens d’épargne pour les classes moyennes seront taxé à 30%. En application de la “Flat Tax” voulue par Macron/MEDEF : les revenus du capital ne seront plus taxés progressivement mais à un taux unique, en conséquence de quoi les petits revenus seront plus taxés tandis que les plus forts, ceux des milliardaires seront bien moins taxés.. Président des riches vous dites ? et bien vous avez raison !

Après une forte hausse des prix du gaz (+130€ par an pour une famille environ) c’est une forte hausse des prix de l’essence et du diesel a cause d’une augmentation des taxes de 0,76 € sur le diesel et 0,384 € sur l’essence. Une taxe justifiée soit disant par l’écologie mais qui ne vise en pratique qu’à faire pailler les travailleurs obligés de rouler pour travailler. Et les automobilistes vaches à lait verront également exploser les montants des amendes pour stationnement : ceux ci sont libéralisés et librement fixés par les villes et non plus par l’Etat. Une libéralisation qui s’accompagne évidemment d’une privatisation : par exemple à Paris le flicage des automobilistes n’ayant pas payé suffisament leurs parcmètre – un désormais un juteux marché puisque les amendes sont multipliées par cinq à 50e – est confié à une société privée. Bref, les communes censées récupérer le produit de ces amendes n’en verront en fait pas la couleur, ces augmentations étant de fait transformer en bénéfices sonnant et trébuchant pour des sociétés privées.

Cette hausse n’est pas la seule. Parmi toutes les hausses vous serez aussi choqués par la hausse de plus de 10% du forfait hospitalier qui passe de 18 à 22 € par jours. Ce qui signifie qu’un salarié au smic qui devrait être hospitalisé un mois devra verser plus de la moitié de son salaire s’il est hospitalisé. Faut il rappeler que le forfait hospitalier n’est pas remboursé par la Sécurité Sociale (en dehors des bénéficiaires du régime d’Alsace Moselle).

Alors ? Alors bonne année de lutte contre le capitalisme et pour le socialisme à toutes et tous (sauf peut-être à MM. Arnault, Pinault et leurs frères de classe du grand capital, à leur armée de laquais, à leurs chiens de garde et à leur président Macron) !

https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/2018-23-10-autres-chiffres-devraient-revolter-aris/