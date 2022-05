A propos des projets de suppression des droits de succession en Belgique

Ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau parti naît en Belgique afin de « redynamiser notre démocratie en crise » (air connu). On ne peut dès lors que saluer les valeureux militants qui ont porté sur les fonts baptismaux « Les Engagé-e-s », soit la formation prenant la relève de feu le cdH. L’une des propositions phares du nouvel avatar du PSC consiste à supprimer les droits de succession.

Nouveau Testament

Ecoutons attentivement à ce propos les arguments des héritiers du vieux parti catholique centriste. Les droits de succession constitueraient un impôt injuste dans la mesure où seule la classe moyenne s’en acquitterait effectivement alors même que les plus gros patrimoines y échapperaient. Et d’ailleurs, comment peut-on justifier de faire payer un « impôt sur la mort » alors que le défunt a travaillé et a été taxé sa vie durant ? De plus, l’efficacité des droits de succession devrait également être dénoncée. En Wallonie, seuls 5% des recettes budgétaires du gouvernement wallon auraient pour source cette catégorie d’impôt. Cette déficience serait d’autant plus patente que tout un chacun est libre de déménager dans le but de faire bénéficier des héritiers d’un taux de taxation plus favorable.

Au passage, on repèrera utilement que la critique du « nouveau nouveau PSC » a trait aux registres, ô combien distincts, de la justice et de l’efficacité. A des fins de clarification des termes du débat, on distinguera radicalement ces deux champs dont l’un questionne la raison d’être d’un mécanisme d’imposition alors que l’autre en évalue le rendement. On ne parle clairement pas de la même chose.

Dans la communication du nouveau parti du centre, l’exemple de la succession d’Albert Frère est abondamment cité. D’un point de vue factuel, il est indéniable que le décès du magnat carolo a peu profité au fisc. La chose était, d’ailleurs, anticipée de longue date. En effet, d’après la presse économique du nord du pays, seuls quelques biens personnels appartenant à l’oligarque wallon avaient été maintenus fiscalement en Belgique au contraire du capital de ses entreprises qui dépendaient d’une juridiction fiscale étrangère plus accommodante. Le produit de la taxation de sa succession fut donc dérisoire compte tenu de son patrimoine évalué au bas mot à quatre milliards de dollars[1].

Pour la petite histoire, Albert Frère est décédé le 3 décembre 2018. A l’époque, cela faisait déjà plus d’un an que le cdH avait activement euthanasié le gouvernement Magnette et, alors que la santé d’Albert Frère faisait l’objet des bruits les plus alarmants depuis quelques mois déjà, les ministres humanistes, sous la houlette de son éminence bleue Borsus, ne s’étaient guère émus du fait que la succession de l’homme le plus riche de Belgique ait été planifiée sous les auspices du droit fiscal néerlandais et de ses largesses.

Cette piquante anecdote prêterait à sourire si elle ne permettait de toucher une faille sur le plan argumentatif de l’évangile fiscal des Engagé-e-s. A savoir, la généralisation du droit à l’optimisation voire la fraude fiscale. En effet, si la raison de la suppression d’un impôt réside dans le fait qu’il est éludé par certaines catégories de contribuables, alors toutes les taxes peuvent être abrogées. La déclinaison de ce nouveau principe à d’autres taxes laisse d’ailleurs rêveur. Le droit au carrousel à la TVA fera-t-il un jour partie de la profession de foi du futur mouvement éventuellement appelé à prendre la succession des Engagé-e-s ?

Il n’y a pas d’ailleurs que l’éthique fiscale qui soit lésée du fait de l’argumentation du nouveau centre(-droit). L’éthique communicationnelle en prend aussi pour son grade. Evoquer un « impôt sur la mort » s’avère quelque peu hasardeux car en droit belge, ce n’est précisément pas la succession qui règle la taxation (comme c’est le cas aux Etats-Unis) mais les héritiers, lesquels ne se sont pas énormément fatigués en bénéficiant d’un supplément de patrimoine lié au décès d’autrui. La raison d’être des droits de succession trouve là son fondement. Dès lors, les impôts dont s’est acquitté le de cujus de son vivant et le mérite personnel lié à cette accumulation n’ont aucun rapport logique avec les droits de succession. Soit dit en passant, il semble tout aussi paradoxal de justifier par les efforts passés d’un mort cette source d'enrichissement si peu méritocratique qu'est l'héritage. A un moment donné, il faudra tout de même penser à faire appel aux services d’autre chose qu’une boîte de comm’ pour démêler ce sac de nœuds.

Et c’est ici que les partisans sans nuances de la nuance à tous crins situés politiquement à l’extrême-centre reprocheront à ces satanés intellectuels de gauche de ratiociner à perte de vue leurs obsessions idéologiques puisque de toute façon, les droits de succession, c’est i-ne-ffi-ca-ce. Et comment est-ce que l’on sait que c’est i-ne-ffi-ca-ce ? Pardi, parce que ce sont les pragmatiques de l’extrême-centre (de la droite) qui le disent, ceux-là mêmes qui, c’est dans leur ADN idéologique, ne font jamais d’idéologie ! Il se trouve parfois parmi les intellectuels de gauche mis en cause de la sorte des anciens de l’enseignement communal à qui des institutrices laïques ont appris à rejeter les arguments d’autorité pour n’obéir qu’en ce qui était de raison.

Et pourtant elle tourne !

Ce genre de mécréants, pratiquant le doute méthodique comme d’autres chantent en langues au sein des cercles du Renouveau Charismatique, commencera par relever le fait que les droits de succession ont été régionalisés en Belgique depuis 1989. Il existe donc trois codes des droits de succession et d’enregistrement pour les donations en vigueur dans chacune des trois Régions du pays. On observe, à ce sujet, de sensibles différences entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Pour simplifier le propos, on ne mentionnera, à ce stade du débat, que les droits de succession en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux.