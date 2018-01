Allemagne et Royaume-Uni ne sont pas les bons élèves du chômage !

Macron a promis de baisser le chômage avec ses ordonnances. Une grande partie du chômage sera en effet certainement masquée comme en Allemagne ou au Royaume-Uni. Ces pays affichent les taux de chômage les plus bas d’Europe. En réalité, les Britanniques et les Allemands chôment plus souvent que les autres. Ils ont des taux records de travailleurs à temps partiel. Les salariés allemands et britanniques travaillent moins que les français sur une semaine. Le travail est juste très inégalement réparti. Les travailleurs à temps plein y font plus de 40h par semaine et ceux à temps partiel moins de 20h. Il n’est pourtant pas possible de vivre décemment dans ces pays avec des contrats de 20h. L’Allemagne et le Royaume-Uni sont champions des bas salaires. C’est aux Pays-Bas, en France et en Suède qu’il y a le moins de pauvres. Le droit du travail et l’assurance sociale permettent aux travailleurs de négocier leurs salaires. Casser le code du travail rompt l’équilibre des forces. Aujourd’hui, si on partageait le travail entre tous les actifs, on ferait 35h par semaine partout en Europe. Soit on partage réellement le travail entre tous les citoyens, soit on en exclut une partie, chômeurs ou temps partiels. Dès lors, la société doit assimiler les différentes alternatives qui s’offrent à elle. Si elle ne fait pas bloc, elle laissera toute la richesse aux mains des 1% qui détiennent les capitaux.

Les ordonnances Macron vont permettre de masquer le chômage

Les ordonnances Macron sont une aubaine pour les grands patrons et les financiers. Ils commencent à licencier massivement des salariés en CDI et vont pouvoir les remplacer par des contrats à temps partiel. Ces derniers sont beaucoup plus souples pour l’employeur. L’employé est un tâcheron qu’on peut affecter à une seule tâche sans se soucier de lui trouver une activité à temps plein. Les temps partiel sont également moins rémunérés à l’heure que les temps plein, et il n’y a presque pas de progression de salaire (pour un temps partiel à 50 % on met 2 ans avant d’avoir l’ancienneté d’un an).

Ces nouveaux temps partiel vont sortir des radars du chômage.

En France, l’Insee, comme tous les instituts de statistiques européens, donne un chiffre du chômage chaque trimestre. Ce chiffre est calculé grâce à l’Enquête Emploi en Continu. La définition du chômage retenue est celle au sens du Bureau International du Travail, notamment ne pas avoir travaillé la moindre heure dans la semaine. Dès lors, peu importe pour les gouvernements d’obtenir des emplois correctement payés à temps plein. Comme le but c’est juste de baisser le chômage, il suffit d’occuper les gens une heure par semaine. Ils seront travailleurs pauvres mais ça, personne n’en parle. Dans l’imaginaire collectif, travailleur pauvre c’est mieux que chômeur.

L’Allemagne et le Royaume-Uni ont un taux de chômage bas, pourtant Allemands et Britanniques vont très mal

Champions d’Europe pour leurs « bons » chiffres du chômage, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont tous les jours cités en exemple. Les journalistes et politiques ne se basent que sur le taux de chômage. Cependant, pris hors contexte, il ne reflète absolument pas la « bonne santé » du marché du travail.

Pour afficher des taux aussi bas, rien de plus simple : contrats à 1 h, même à 0 h en étant juste tâcheron comme au 19e siècle. Ces gouvernements ne cherchent en aucun cas à permettre à leurs citoyens de vivre décemment en exerçant une activité à temps plein. Ils forcent juste les gens à être à temps partiel ou à enchaîner régulièrement des contrats courts.

En réalité, les Britanniques et les Allemands chôment plus souvent que les autres

Un Allemand et un Britannique sur quatre sont à temps partiel. La moitié des Hollandais sont à temps partiel. Les salariés allemands et britanniques « chôment » beaucoup plus souvent que les Français. Mais ils ne chôment pas une semaine complète et ne sont donc pas comptés.

La casse des codes du travail partout en Europe permet cette nouvelle répartition. Mettre tout le monde à temps partiel est exactement le même principe qu’une baisse du temps de travail mais mal répartie dans la population et avec des salaires très bas. Ce sont les salariés qui gagnent moins et les patrons qui gagnent plus. Imaginez qu’au lieu de passer le temps de travail légal en France à 35 h, on laisse 39 h et chaque entreprise passe tous ses salariés à temps partiel à 35 h. Chaque salarié perdrait 10 % de salaire.

Les salariés allemands et britanniques travaillent moins que les français sur une semaine...

Les Allemands qui travaillent, travaillent en moyenne 35,6 h par semaine, les Britanniques 37,2 h et les Français 37,6 h. Pourtant en Allemagne et au Royaume-Uni les durées légales du travail sont en moyenne, supérieures à celle de la France. Une grande proportion de Britanniques et d’Allemands voient donc leurs salaires amputés.

Le travail est juste très inégalement réparti au Royaume-Uni et en Allemagne

En Allemagne et au Royaume-Uni les travailleurs à temps plein font plus de 41 h par semaine en moyenne. Comme la durée légale est plus élevée, il faut faire plus d’heures pour avoir un salaire complet. Mais comme on l’a vu, il n’y a pas assez de travail et relativement peu de travailleurs obtiennent un temps plein.

Les travailleurs à temps partiel en Allemagne et au Royaume-Uni sont sur des temps de travail très courts. Donc avec des petits revenus et une grande précarité. Ils sont obligés de se déplacer à leur travail avec leurs petits moyens. Leur déplacement pèse lourd dans leur budget et leur temps. Plus le temps partiel est court, plus on perd de temps et d’argent.

Par exemple : si vous travaillez 7h30 par jour et que vous habitez à 30 min de votre travail, cela fait 7h30 payées pour 8h30 d’occupation. Donc 90 % de votre temps d’occupation est payée. Par contre si vous ne travaillez qu’1 h par jour, cela vous fait 1 h payée pour 2 h d’occupation. Seulement 50 % de votre temps d’occupation est payé.

Allemagne et Royaume-Uni : champions des bas salaires

Forcément, être à temps partiel c’est voir son salaire amputé. Or, le salaire minimum offre la garantie de vivre décemment de son travail… sur la base d’un temps plein ! Si vous travaillez moins, vous êtes précaire. C’est le cas au Royaume-uni et en Allemagne où les travailleurs à temps partiel ne font que 19h par semaine. En France et en Suède c’est exactement l’inverse : beaucoup de citoyens avec un temps plein et un salaire décent et des temps partiel moins précaires. Par exemple pour un travail à 10€ de l’heure, Allemands et Britanniques à temps partiel gagnent en moyenne 190€ par semaine, donc 760€ par mois. Français et Suédois gagnent en moyenne 240€ par semaine donc 1100€ par mois.