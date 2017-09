Alstom-Siemens, STX : le nouveau bradage de notre industrie

Jusqu’à quand ? Le démantèlement complet et la vente par appartement de l’ancien fleuron industriel français, Alcatel-Alstom, touchent malheureusement à la fin. Alors même que Nokia achève de faire le ménage au sein de l’ancien Alcatel, après que GE ait douché certains des espoirs des anciens Alstom, c’est au tour du TGV d’être soldé à Siemens et de STX à FIncantieri.

Quand la France se laisse désosser par l’étranger

Encore une fois, nos dirigeants se comportent comme des bisounours, laissant faire les intérêts étrangers dont on sait à l’avance qu’ils lessiveront nos actifs, détruisant des emplois et des sites industriels tout en transférant bien des savoir-faire et des technologies. Quand le dogmatisme et la superficialité mènent à une naïveté coupable qui laisse faire le bradage de nos intérêts…